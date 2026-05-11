Pati Chapoy acusa al hermano de Daniel Bisogno de agresión y robo en la casa del fallecido

La conductora de "Ventaneando", Pati Chapoy, volvió a generar controversia al acusar a Alex Bisogno, hermano del fallecido presentador Daniel Bisogno, de haberla agredido físicamente y de haber ingresado a la casa del difunto para sustraer pertenencias.
Durante su participación en el programa de YouTube de Matilde Obregón, Chapoy relató que la agresión ocurrió después de que el propio Daniel Bisogno, antes de su muerte, hiciera declaraciones en su contra. Según la comunicadora, Alex Bisogno habría aprovechado la ausencia del fallecido para “entrar al hogar del ‘Muñeco’ y llevarse varias cosas”.
Chapoy también aprovechó la entrevista para responder a las especulaciones sobre su salida de "Ventaneando". Aseguró que la decisión de su despido no provino de Daniel Bisogno, sino del director de la empresa, Adrián Ortega, y que el fallecido no tenía autoridad para determinar su permanencia en el programa.
En cuanto a su relación con la familia del difunto, la conductora destacó que mantiene una “muy buena relación” con Cristina Bisogno, ex pareja de Daniel, quien estuvo a su lado durante la hospitalización del presentador.
Las declaraciones de Chapoy reavivan una disputa que surgió tras la muerte de Daniel Bisogno el pasado 30 de abril, y podrían derivar en acciones legales por parte de Alex Bisogno, quien aún no ha emitido respuesta pública.