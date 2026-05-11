Pati Chapoy acusa al hermano de Daniel Bisogno de agresión y robo en la casa del fallecido

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En una entrevista en el canal de YouTube de Matilde Obregón, la conductora de "Ventaneando" acusó a Alex Bisogno, hermano del difunto Daniel "Muñeco" Bisogno, de agredirla y de saquear la vivienda del fallecido, mientras también aclaró los motivos de su despido del programa.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/05/2026 04:07 PM.
En Espectáculos y editada el 11/05/2026 04:17 PM.