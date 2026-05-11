Peacock lanza serie de Fast & Furious con Vin Diesel como productor ejecutivo

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Vin Diesel confirmó que la plataforma de streaming Peacock desarrollará una nueva serie basada en el universo de *Fast & Furious*, con Mike Daniels y Wolfe Coleman como showrunners y la compañía One Race como coproductora.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/05/2026 02:28 PM.
En Espectáculos y editada el 11/05/2026 02:43 PM.