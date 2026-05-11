Peacock lanza serie de Fast & Furious con Vin Diesel como productor ejecutivo

En una presentación de NBCUniversal celebrada en Nueva York, Vin Diesel anunció que Peacock, el servicio de streaming de la compañía, está preparando una serie de televisión inspirada en la popular saga de acción y carreras callejeras Fast & Furious. El actor, quien también actúa como productor ejecutivo a través de su sello One Race, señaló que la estrategia de la plataforma incluye la creación de cuatro proyectos televisivos vinculados al universo de la franquicia.
Hasta el momento, los reportes de medios especializados indican que solo una de esas series ha sido confirmada oficialmente por Peacock. La producción contará con la dirección creativa de Mike Daniels, conocido por su trabajo en Sons of Anarchy, y Wolfe Coleman, quien participó en Shades of Blue. Ambos asumirán los roles de showrunners y productores ejecutivos, y también fueron los encargados de escribir el episodio piloto.
Vin Diesel, además de su participación como productor ejecutivo, colaborará con Sam Vincent bajo la marca One Race, la cual ha estado involucrada en varios proyectos relacionados con la franquicia, incluidos los spin‑offs cinematográficos y la próxima película Fast Forever, programada para 2028.
Los detalles de la trama, los personajes y la posible conexión con las películas protagonizadas por Dominic Toretto y su equipo no han sido revelados. No obstante, la iniciativa llega en un momento clave para la marca, que ya cuenta con once películas, varios spin‑offs, videojuegos y la serie animada Fast & Furious: Spy Racers, emitida por Netflix entre 2019 y 2021.
Con la expansión a la televisión, Peacock busca reforzar su catálogo de contenidos de alta demanda y capitalizar el éxito continuo de una de las franquicias cinematográficas más rentables de Universal Pictures.