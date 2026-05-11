The Rolling Stones rinde tributo a Amy Winehouse en su nuevo álbum

Foreign Tongues, el esperado trigésimo segundo álbum de The Rolling Stones, llega esta semana con dos sencillos – Into the Stars y Rough and Twisted – y una lista de colaboraciones que reúne a Paul McCartney, Robert Smith, Chad Smith y Steve Winwood. En medio de las sorpresas, la banda británica ha anunciado que el próximo verano presentará una versión de You Know I’m No Good, tema emblemático de la fallecida Amy Winehouse.
Ronnie Wood confirmó la inclusión del cover durante una entrevista con Jimmy Fallon, describiendo la pieza como “catártica” y “un homenaje sincero a una artista que marcó una generación”. La canción, que en su versión original fusionó soul, jazz y blues, será reinterpretada con la firma sonora de los Stones, manteniendo la melancolía que caracterizó a la cantante británica.
Winehouse, quien compartió escenario con los Stones en el The Isle of Wight Festival de 2007, interpretó entonces “Ain’t Too Proud to Beg” de The Temptations. Su legado, consolidado por discos como Back to Black, sigue influyendo en músicos de todos los géneros. La inclusión de su canción en Foreign Tongues refuerza la tendencia de los Stones a rendir tributo a figuras icónicas del rock y el soul.
El álbum, que también contará con la participación de Paul McCartney (quien ya colaboró en Hackney Diamonds), promete ser una de las entregas más eclécticas del año, combinando rock clásico, pop contemporáneo y, ahora, el soul de Amy Winehouse.
Los fanáticos podrán escuchar el nuevo disco a partir del próximo verano, cuando el setlist completo sea revelado por la banda.