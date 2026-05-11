The Rolling Stones rinde tributo a Amy Winehouse en su nuevo álbum

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El trigésimo segundo disco de los Stones incluye una versión de “You Know I’m No Good”, la canción que consolidó a Amy Winehouse como ícono del soul‑jazz, según confirmó Ronnie Wood en entrevista con Jimmy Fallon.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/05/2026 09:13 AM.
En Espectáculos y editada el 11/05/2026 09:08 AM.