Los Tigres del Norte excluyen de su gira a ciudades con prohibición de corridos

...

Ante el endurecimiento de las medidas contra los narcocorridos, la agrupación liderada por Jorge Hernández anunció una gira 2026 que omite los municipios donde existen prohibiciones activas. La única excepción es Tijuana, donde adaptarán su repertorio para cumplir la normativa local.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/05/2026 09:24 AM.
En Espectáculos y editada el 11/05/2026 09:22 AM.