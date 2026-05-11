Vandalizan estrella de Gal Gadot en Hollywood con mensajes contra Israel

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La placa de la actriz israelí Gal Gadot, ubicada en el Paseo de la Fama de Hollywood, fue encontrada cubierta de grafitis que la acusan de ser "Baby Killer" y denuncian ataques a niños en Palestina. El acto se produce en medio de la escalada del conflicto entre Israel y Gaza y de un intenso activismo político en la industria del entretenimiento.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/05/2026 10:10 AM.
En Espectáculos y editada el 11/05/2026 09:37 AM.