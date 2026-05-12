Bioserie de Don Ramón: lo que se sabe del proyecto de Warner Bros

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Warner Bros. Discovery confirmó que la bioserie sobre Ramón Valdés, “Don Ramón”, está en sus primeras etapas de desarrollo para HBO Max. La producción será la segunda apuesta del estudio dentro del llamado “Chespiritoverso”, tras el éxito de “Chespirito: Sin querer queriendo”.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 12/05/2026 12:06 PM.
En Espectáculos y editada el 12/05/2026 04:35 PM.