Bioserie de Don Ramón: lo que se sabe del proyecto de Warner Bros

Warner Bros. Discovery dio a conocer que la serie biográfica de Ramón Valdés, el inolvidable Don Ramón de El Chavo del 8, se encuentra en una fase muy inicial de creación. En entrevista con Plano Cinema, Jorge Tijerina, director de Desarrollo de Contenido de Ficción para México y Colombia, explicó que el proyecto aún no tiene fecha de estreno, elenco definitivo ni guion cerrado, pero que se anunciarán más detalles a medida que avance la producción.
La bioserie será la segunda producción del estudio dentro del llamado “Chespiritoverso”, un universo narrativo que busca capitalizar el legado de Roberto Gómez Bolaños. Tijerina señaló que este universo representa “un reconocimiento al poder que aún tiene Chespirito en el imaginario cultural de México y de Latinoamérica”.
Tras el impacto de Chespirito: Sin querer queriendo, que se estrenó en HBO Max y contó con la interpretación de Miguel Islas como Don Ramón, la nueva serie plantea la incógnita de quién encarnará al actor en la pantalla. Warner Bros. Discovery no ha confirmado si Islas repetirá el papel o si se buscará un perfil diferente.
El proyecto se inscribe en la estrategia de la compañía de seguir desarrollando contenidos basados en personajes icónicos del creador de El Chavo del 8. Sin embargo, por el momento la productora mantiene en reserva información sobre la trama, el número de episodios y la fecha de lanzamiento.
Los seguidores de la serie y los fanáticos de Don Ramón deberán esperar nuevos comunicados oficiales para conocer los próximos pasos de esta esperada bioserie.