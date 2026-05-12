Carlos Trejo asegura que Yoko Ono le regaló los lentes de John Lennon

Después de perder su pelea de box contra Alfredo Adame en la primera edición del evento Ring Royale, Carlos Trejo volvió a la palestra mediática al compartir en Facebook un video de un minuto y medio titulado “Yoko Ono me regaló los lentes de John Lennon cuando fui al Dakota”. En el clip, el personaje conocido como “Cazafantasmas” muestra varios objetos que califica como “tesoros” de su colección personal.
El primer elemento que exhibe son unos lentes de sol que, según Trejo, le fueron entregados por Yoko Ono durante una visita al edificio Dakota, residencia donde vivía John Lennon y donde fue asesinado en 1980. A continuación, muestra un cuadro del rostro del líder de los Beatles, supuestamente firmado por Lennon en 1979, un año antes de su muerte, y comenta que lo obtuvo en una “investigación del fantasma de John Lennon”.
El video también incluye una referencia a la película Van Helsing, donde el actor lleva una gabardina que, según Trejo, compró en los “desechos de Hollywood”.
Las declaraciones de Trejo han despertado escepticismo entre seguidores y expertos. No existen registros públicos que corroboren que Yoko Ono haya entregado sus lentes a terceros, y la autenticidad del cuadro firmado por Lennon tampoco ha sido verificada por autoridades o coleccionistas de memorabilia de los Beatles. Además, la práctica de Trejo de presentar objetos supuestamente paranormales ha sido objeto de críticas en el pasado.
Por su parte, representantes de la familia Ono no han respondido a los comentarios, y la editorial de Milenio no ha emitido una declaración oficial sobre la veracidad de los objetos mostrados.
El caso vuelve a colocar a Carlos Trejo en el centro de la controversia, mezclando su faceta de investigador paranormal con la cultura popular y el legado de una de las figuras más icónicas de la música mundial.