Carlos Trejo asegura que Yoko Ono le regaló los lentes de John Lennon

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El autodenominado “Cazafantasmas” Carlos Trejo publicó en Facebook un video donde muestra supuestos objetos personales de John Lennon, entre ellos los lentes que, según él, le obsequió Yoko Ono durante una visita al edificio Dakota. La publicación surge tras su derrota en el ring contra Alfredo Adame y ha generado dudas sobre la autenticidad de los objetos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 12/05/2026 04:49 PM.
En Espectáculos y editada el 12/05/2026 05:00 PM.