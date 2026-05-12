Elijah Wood entrega la Palma de Oro de Honor a Peter Jackson en Cannes

Durante la ceremonia de apertura del 79.º Festival Internacional de Cine de Cannes, el actor Elijah Wood, protagonista de la saga “El Señor de los Anillos”, entregó la Palma de Oro de Honor a Peter Jackson. El reconocimiento, el primero de la edición, celebra la trayectoria del director neozelandés, cuya trilogía de “El Señor de los Anillos” (2001‑2003) marcó un antes y un después en la forma de crear universos cinematográficos.
El festival destacó los “virajes decisivos” de Jackson como realizador, productor y guionista, subrayando que su obra “revolucionó en la gran pantalla la manera de fabricar imágenes, crear universos y contar historias”. En la misma jornada se anunció que la segunda Palma de Oro de Honor será entregada a la cantante Barbra Streisand.
Jackson, nacido en 1961 en Nueva Zelanda, inició su carrera con películas de culto de bajo presupuesto y alcanzó la fama internacional con Criaturas Celestiales. Su consagración llegó en 2004, cuando ganó el Oscar a Mejor Director por “El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey”, película que obtuvo 11 estatuillas de la Academia. Además de la trilogía de “El Señor de los Anillos”, dirigió la adaptación cinematográfica de “El Hobbit” y ha trabajado como productor y documentalista.
En Cannes, los asistentes pudieron ver por primera vez un adelanto de 26 minutos de la próxima obra de Jackson, siete meses antes de su estreno oficial, lo que generó gran expectación entre los periodistas presentes.