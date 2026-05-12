Elijah Wood entrega la Palma de Oro de Honor a Peter Jackson en Cannes

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El actor Elijah Wood, conocido por interpretar a Frodo en la trilogía de “El Señor de los Anillos”, entregó la Palma de Oro de Honor del 79.º Festival de Cannes al director neozelandés Peter Jackson, quien recibió el galardón por su aporte revolucionario al cine y su obra épica.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 12/05/2026 12:06 PM.
En Espectáculos y editada el 12/05/2026 04:21 PM.