Franco Escamilla es funado por afirmar que los pobres existen para "asustar a la clase media"

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El comediante Franco Escamilla generó polémica en redes al reproducir una idea de George Carlin que señala que la única función de los pobres es “asustar a la clase media”. La declaración, difundida en el último episodio del pódcast Creativo, provocó una fuerte reacción en X y TikTok, donde historiadores y creadores de contenido lo acusaron de reproducir una visión clasista y desinformada sobre la pobreza y la salud mental.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 12/05/2026 09:18 AM.
En Espectáculos y editada el 12/05/2026 03:58 PM.