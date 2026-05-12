Franco Escamilla es funado por afirmar que los pobres existen para "asustar a la clase media"

El comediante Franco Escamilla volvió a ser blanco de la funa digital, fenómeno que mide la popularidad y la desaprobación en redes sociales. En el episodio más reciente de su pódcast Creativo, Escamilla citó al fallecido humorista estadounidense George Carlin para argumentar que, bajo ciertas teorías capitalistas, los pobres cumplen la “única función” de asustar a la clase media.
Durante la conversación, el artista afirmó que “los pobres no pagan impuestos, los ricos no pagan impuestos. Está la clase media, que paga todos los impuestos, obedece y se parte la madre”. Añadió que el “drama, la psicosis, la neurosis” recae sobre la clase media, mientras que “el pobre no tiene trastornos de ansiedad ni depresión, está muy ocupado tratando de salir adelante”.
El clip, difundido por cuentas vinculadas al pódcast, desató una ola de críticas en X (antes Twitter) y TikTok. El historiador y creador de contenido Luis Fernando publicó un video señalando que esas ideas reproducen una visión clasista y desinformada, recordando que la riqueza mexicana se sustenta en la explotación de la clase obrera y que las personas en situación vulnerable sí enfrentan problemas de salud mental.
Escamilla respondió bloqueando al historiador en X y defendiendo su postura como una referencia a un monólogo de Carlin. En un intercambio posterior, el comediante escribió: “Ya quítenle el micrófono a este viejo rancio que se cree el sabelotodo. El que se hizo rico por decir cuanta pendeja** en sus stand‑ups”. Posteriormente aclaró que su comentario era una cita del monólogo de Carlin y que los “viejos rancios” se fijan en eso antes de ser tachados de sabelotodos.
La controversia sigue vigente a varios días del estreno del episodio, manteniéndose como tema de conversación en plataformas digitales y alimentando el debate sobre la representación de la pobreza y la clase media en la cultura popular mexicana.