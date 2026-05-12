Guitarras de Paul McCartney retenidas en aduana londinense por normativa CITES

Seis guitarras de Paul McCartney y una de la banda Wings están retenidas en la aduana de Londres por la aplicación de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES), ya que fueron construidas con madera de palisandro brasileño, especie catalogada como en riesgo.
El retraso, que lleva aproximadamente un mes, complica la logística de la exposición “Paul McCartney and Wings”, prevista para abrir al público el 15 de mayo en el Salón de la Fama del Rock & Roll de Cleveland, EE. UU. Las guitarras forman parte del archivo personal del músico y estaban destinadas a ser piezas centrales de la muestra, la primera en décadas que sale del Reino Unido.
El palisandro, apreciado por sus propiedades acústicas, está sujeto a estrictas regulaciones internacionales que limitan su exportación e importación. Las autoridades aduaneras británicas revisan la documentación para garantizar el cumplimiento de la normativa CITES antes de autorizar su salida del país.
Según fuentes consultadas por Page Six, el proceso aduanero ha mostrado avances recientes, lo que abre la posibilidad de que los instrumentos lleguen a tiempo para la inauguración. No obstante, ni el Salón de la Fama del Rock & Roll ni representantes de Paul McCartney han emitido declaraciones oficiales al respecto.
La exposición, que celebra la etapa posterior a The Beatles y el papel de Wings en la evolución del rock de los años setenta, sigue programada para su apertura. Mientras tanto, McCartney tiene previsto participar como invitado musical en la temporada final del programa Saturday Night Live, programada para el próximo sábado.