Guitarras de Paul McCartney retenidas en aduana londinense por normativa CITES

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Siete guitarras de Paul McCartney, fabricadas con palisandro brasileño, permanecen retenidas en la aduana de Londres bajo la Convención CITES. El retraso amenaza la exhibición “Paul McCartney and Wings” programada para el 15 de mayo en el Salón de la Fama del Rock & Roll de Cleveland, aunque fuentes indican avances en el trámite aduanero.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 12/05/2026 08:59 AM.
En Espectáculos y editada el 12/05/2026 03:57 PM.