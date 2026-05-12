Hayden Panettiere revela abuso sexual a los 18 años en yate con hombre famoso

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La actriz estadounidense, conocida por ‘Heroes’ y ‘Nashville’, contó en el podcast “On Purpose with Jay Shetty” que a los 18 años fue engañada por una amiga y llevada a un camarote de yate donde un hombre mayor y muy famoso la obligó a mantener relaciones sexuales. El relato forma parte de sus memorias “This Is Me: A Reckoning”, que se publicarán el 19 de mayo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 12/05/2026 09:14 AM.
En Espectáculos y editada el 12/05/2026 03:46 PM.