Hayden Panettiere revela abuso sexual a los 18 años en yate con hombre famoso

Hayden Panettiere rompe el silencio y narra uno de los episodios más traumáticos de su vida. En la entrevista emitida el 11 de mayo en el pódcast On Purpose with Jay Shetty, la actriz de 36 años explicó que, a los 18 años, una amiga en quien confiaba la llevó a un yate y la condujo a un pequeño camarote donde la esperaba un hombre mayor, desnudo y “muy famoso”.
Según la propia Panettiere, la joven fue engañada y presionada para mantener actos sexuales sin previo aviso. “Físicamente me metió en la cama junto a este hombre desnudo que era muy famoso”, declaró, añadiendo que él actuó como si fuera “un día normal”.
La actriz describió su reacción inmediata: “Ese león que hay en mí… se me pusieron los pelos de punta y me volví feroz”. Corrió del camarote, intentó esconderse en otra parte del yate, pero comprendió que no había salida ni nadie que la defendiera. “Me di cuenta de que esto no era nada nuevo para ellos”, confesó.
El hecho que más la marcó, según Panettiere, fue la traición de la amiga que la había llevado al barco, a quien describió como “una protectora”. “Cuando realmente encuentras a alguien en quien confías, te aferras a esa persona con todas tus fuerzas; ser traicionada de esa manera es simplemente un sentimiento horrible”.
Panettiere también reflexionó sobre su vulnerabilidad a esa edad: “Yo tenía 18 años, aunque había vivido tantas cosas y pensaba que era tan madura… científicamente, los lóbulos frontales no se desarrollan hasta los 25 o 26 años”.
El relato forma parte de su próximo libro de memorias, This Is Me: A Reckoning, que saldrá a la venta el 19 de mayo. En la misma gira promocional, la actriz anunció públicamente su bisexualidad en una entrevista con Us Weekly, explicando que el miedo al rechazo la había silenciado hasta los 36 años.
Hayden Panettiere inició su carrera en telenovelas como One Life to Live y Guiding Light, alcanzó fama internacional con Heroes (2006) y protagonizó Nashville (2012‑2018). Recientemente retomó su papel de Kirby Reed en Scream VI.