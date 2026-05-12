Sergio Corona celebra 70 años de trayectoria artística

En una ceremonia cargada de nostalgia y reconocimiento, el actor Sergio Corona, de 97 años, fue homenajeado por sus 70 años de carrera artística durante la edición del Festival Internacional de Cine y Comedia 24 Risas por Segundo.
Con lágrimas en los ojos, Corona agradeció el cariño del público y recibió un cuadro firmado por la artista Citlalin Arciniegas Cárdenas, obra que describió como “un regalo que guardaré siempre”. Tras estrechar la mano de la creadora y darle un tierno beso, el actor fue ovacionado por los asistentes.
El homenaje, organizado por la directora del festival, Milka Andrea Ibáñez Martinovic, subrayó la importancia de dignificar la comedia mexicana. “Este es el único festival del país dedicado a este género; la risa es una herramienta poderosa para reflexionar y entretener”, afirmó Ibáñez.
Corona, quien se encuentra a cinco meses de cumplir 98 años, comentó que su longevidad se debe a valores simples: “He sido puntual, cumplido, estudioso, respetuoso y feliz; eso ayuda”.
El Festival 24 Risas por Segundo, que se celebra del 11 al 17 de mayo en varios recintos de la capital —La Casa del Cine Mx, Cine Tonalá, Cine Lindo, Cinemas WTC y la Facultad de Cine—, presenta una programación diversa: cinco largometrajes mexicanos, 19 cortometrajes nacionales y 14 internacionales de nueve países. La muestra se ha consolidado como una plataforma clave para impulsar a nuevos talentos del cine y la comedia, facilitando su acceso a proyectos de mayor alcance y, eventualmente, a reconocimientos como el Premio Ariel.
Al concluir su participación, el actor recibió una última ronda de aplausos, confirmando su estatus de leyenda viva del entretenimiento mexicano.