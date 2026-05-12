Sergio Corona celebra 70 años de trayectoria artística

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El actor de 97 años recibió un emotivo homenaje del Festival Internacional de Cine y Comedia 24 Risas por Segundo, donde se le entregó un cuadro de Citlalin Arciniegas Cárdenas y fue aplaudido por su impecable historial de puntualidad, estudio y felicidad.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 12/05/2026 04:46 PM.
En Espectáculos y editada el 13/05/2026 08:36 AM.