José Manuel Figueroa arremete contra Imelda Tuñón y defiende su inocencia en caso de presunto abuso

En una rueda de prensa celebrada hoy, el intérprete de música regional mexicana José Manuel Figueroa explotó contra Imelda Tuñón, quien ha reiterado sus cuestionamientos respecto a las acusaciones de presunto abuso sexual que el cantante lanzó contra ella en relación con su hermano menor, Julián Figueroa.
Figueroa sostuvo su presunta inocencia y lamentó el daño que dichas acusaciones han causado a su imagen pública y a la posible relación con su sobrino, hijo de Julián e Imelda. El artista explicó que la mayor preocupación que tiene en este momento es el bienestar emocional de su sobrino, quien podría verse afectado por la muerte de Julián, la separación de su abuela Maribel Guardia y una eventual fractura familiar.
Durante el encuentro con los medios, el cantante recordó que los rumores y señalamientos contra su padre, Joan Sebastián, también habían afectado a Julián, y reiteró que seguirá el proceso legal hasta sus últimas consecuencias: “La ley, hasta donde llegue, hasta donde tenga que ser y punto”. Añadió que, de comprobarse su culpabilidad, Imelda debería enfrentar la cárcel.
Finalmente, Figueroa afirmó no haber recibido ningún mensaje de Imelda Tuñón y mantuvo su postura de seguir adelante con la demanda por daño moral que interpuso contra ella.