José Manuel Figueroa arremete contra Imelda Tuñón y defiende su inocencia en caso de presunto abuso

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El cantante José Manuel Figueroa respondió con dureza a los cuestionamientos de Imelda Tuñón sobre las acusaciones de abuso sexual contra su hermano Julián Figueroa y la demanda por daño moral que él interpuso, señalando su preocupación por el futuro emocional de su sobrino.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 12/05/2026 04:45 PM.
En Espectáculos y editada el 12/05/2026 04:53 PM.