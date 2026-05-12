Matthew Lillard se suma a la secuela de ‘Superman’ de James Gunn

Según información publicada por Deadline, Matthew Lillard se incorporará al reparto de la secuela de Superman, titulada Man of Tomorrow, proyecto encabezado por James Gunn, quien dirige, produce y escribe el guion. La película forma parte del nuevo universo de DC Studios y tiene programado su estreno para el 9 de julio de 2027.
El rodaje ya está en marcha, aunque el estudio no ha revelado el personaje que interpretará Lillard. Las especulaciones de la industria apuntan a que podría encarnar a Plastic Man (Patrick “Eel” O’Brien), el héroe elástico de los cómics de DC que ha sido objeto de varios intentos de adaptación cinematográfica.
El elenco confirmado incluye a David Corenswet como Clark Kent / Superman, Nicholas Hoult como Lex Luthor, Rachel Brosnahan como Lois Lane, Skyler Gisondo como Jimmy Olsen, Sara Sampaio como Eve Teschmacher, Isabela Merced como Hawkgirl, Nathan Fillion como Guy Gardner y Edi Gathegi como Mister Terrific. También participan Adria Arjona como Maxima y Aaron Pierre en un papel aún no detallado.
La posible vinculación de Lillard con Plastic Man se sustenta en su historial de colaboración con Gunn en las películas de Scooby‑Doo, donde interpretó a Shaggy Rogers, y en conversaciones previas sobre desarrollar un proyecto basado en dicho personaje.
“Man of Tomorrow” continúa la expansión del universo cinematográfico de DC bajo la dirección creativa de Gunn, tras el éxito de la película anterior de Superman, que superó los 300 millones de dólares en la taquilla doméstica.
Mientras tanto, Lillard mantiene una agenda activa: retomó su papel en Scream 7, participó en la serie Cross, en la producción de Daredevil: Born Again y tiene previsto aparecer en la serie de Carrie de A24, además de su reciente trabajo en Five Nights at Freddy’s.
Hasta el momento, ni DC Studios ni los representantes del actor han confirmado detalles adicionales sobre su papel en la película, cuyo desarrollo sigue en curso con miras al estreno de 2027.