Matthew Lillard se suma a la secuela de ‘Superman’ de James Gunn

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El actor Matthew Lillard ha sido confirmado para el elenco de “Man of Tomorrow”, la próxima película de Superman dirigida, escrita y producida por James Gunn, cuyo estreno está previsto para el 9 de julio de 2027.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 12/05/2026 08:53 AM.
En Espectáculos y editada el 12/05/2026 03:50 PM.