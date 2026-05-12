Peso Pluma sorprende a la madre de Kenia Os con regalo del Día de las Madres

El 10 de mayo, Día de las Madres, el intérprete de corridos tumbados y reggaetón Peso Pluma hizo llegar a Mireya Osuna, madre de la cantante Kenia Os, un elaborado arreglo floral compuesto por rosas rojas, blancas y carmín. Junto al bouquet, el artista incluyó una dedicatoria manuscrita que decía: “¡Feliz Día de las Madres, suegra! Gracias por haber traído al mundo a la mujer más hermosa del planeta. Le mando un fuerte abrazo, nos vemos pronto. Disfrute su día. H”.
Las imágenes del regalo fueron compartidas por Mireya Osuna en sus historias de Instagram, donde añadió: “Gracias a mi yerno por el detalle”. El gesto se inscribe dentro de la serie de muestras públicas de afecto que la pareja ha realizado desde que confirmaron su relación en enero de 2025, tras colaborar en el tema “Tommy & Pamela”.
Desde entonces, Peso Pluma y Kenia Os han aparecido juntos en eventos internacionales como la Pegasus World Cup en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York y en actividades benéficas, consolidando una relación que, pese a los rumores de ruptura, Kenia confirmó en abril de 2026 como estable. En su primer aniversario, el cantante sorprendió a la artista con un reloj Audemars Piguet valorado en más de un millón de pesos.
La relación entre Kenia Os y su madre es conocida por su cercanía. Mireya Osuna, activa en Instagram bajo el usuario @lamamaoss, suele compartir fotos y mensajes de apoyo a su hija y a su hermana Eloísa, resaltando el rol protector que Kenia asumió tras el divorcio de sus padres. El reciente detalle de Peso Pluma refuerza la imagen de una familia unida y de una pareja que celebra sus vínculos tanto personales como profesionales.