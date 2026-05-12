Peso Pluma sorprende a la madre de Kenia Os con regalo del Día de las Madres

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El cantante Peso Pluma envió un arreglo floral con dedicatoria manuscrita a Mireya Osuna, madre de la cantante Kenia Os, con motivo del Día de las Madres. El gesto, difundido en Instagram, refuerza la relación pública entre la pareja y destaca la cercanía familiar de la artista.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 12/05/2026 09:03 AM.
En Espectáculos y editada el 12/05/2026 01:08 PM.