Timothée Chalamet se ausenta de la Met Gala para evitar la supuesta “maldición” del evento

La Met Gala 2026 se celebró sin la presencia de Timothée Chalamet, quien optó por asistir a un partido de los New York Knicks en lugar de acompañar a su novia, Kylie Jenner, en la alfombra roja del Museo Metropolitano de Arte. La decisión del actor fue confirmada por una fuente cercana a la pareja, quien explicó a Page Six que la ausencia responde a la creencia de una supuesta “maldición” vinculada al evento.
Según la fuente, la “maldición de la Met Gala” se habría manifestado en rupturas de relaciones posteriores a la asistencia al evento: Travis Scott y Kylie Jenner se separaron después de su aparición conjunta en 2023, y Kim Kardashian terminó su relación con Pete Davidson tres meses después de asistir a la gala en 2022. Ante estos antecedentes, Chalamet decidió no arriesgar su relación y prefirió pasar la noche en el Madison Square Garden, donde apoyó a su equipo favorito, los Knicks, durante el partido contra los Philadelphia 76ers.
El actor compartió imágenes del juego en su cuenta de Instagram, lo que confirmó su presencia en la NBA y no en la gala. Mientras tanto, Jenner deslumbró en la alfombra roja con un vestido de alta costura, manteniendo el foco mediático en su estilo y presencia.
La “maldición” no tiene fundamento científico, pero ha ganado notoriedad en redes sociales y medios de entretenimiento, alimentando la narrativa de que la Met Gala puede influir en la vida sentimental de sus asistentes. En cualquier caso, la decisión de Chalamet refleja la prioridad que le otorgan a su relación y la cautela frente a rumores que circulan en la esfera pública.