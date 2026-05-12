Timothée Chalamet se ausenta de la Met Gala para evitar la supuesta “maldición” del evento

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El actor de 30 años no acompañó a su pareja Kylie Jenner a la Met Gala porque, según una fuente cercana, ambos buscan eludir una “maldición” que, según rumores, habría terminado relaciones de otros asistentes al evento.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 12/05/2026 09:03 AM.
En Espectáculos y editada el 12/05/2026 11:41 AM.