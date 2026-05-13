Alejandra Guzmán responde a los rumores de que será abuela: ¿Está embarazada Frida Sofía?

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La cantante Alejandra Guzmán comentó con humor sobre los rumores que indican que su hija Frida Sofía podría estar embarazada, mientras la joven desmintió la información en un programa de televisión.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 13/05/2026 08:48 AM.
En Espectáculos y editada el 13/05/2026 09:17 AM.