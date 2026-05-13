Alejandra Guzmán responde a los rumores de que será abuela: ¿Está embarazada Frida Sofía?

En una reciente aparición pública, Alejandra Guzmán abordó los persistentes rumores sobre un posible embarazo de su hija, Frida Sofía, y la eventualidad de convertirse en abuela. La intérprete, conocida por su carácter enérgico y su estilo "rockstar", evitó confirmar o negar la noticia, pero aseguró que, de llegar el momento, lo viviría con la misma intensidad que la caracteriza.
Durante la entrevista, Guzmán explicó: "Salió un videíto y vino una amiga muy chismosa a mi casa y me dijo. Pues no quiero desviar nada, ¿no? Pero la vida sigue y si voy a ser abuela, pues voy a ser muy, muy… yo, una rockstar. De por sí soy consentidora". Con estas palabras, la cantante mostró su buen humor y dejó clara su disposición a asumir el rol de abuela sin perder su personalidad.
Los rumores surgieron después de que Frida Sofía compartiera en sus redes sociales videos en los que aparecía acompañada de un hombre cuya identidad no fue revelada. Algunos seguidores señalaron la presencia de una supuesta "pancita" visible, lo que alimentó la especulación en plataformas digitales y medios de espectáculos.
Sin embargo, la propia Frida Sofía desmintió de forma contundente los rumores. En un audio difundido durante un programa de televisión, la joven declaró: "Qué risa, no estoy embarazada. Aparte, estoy fumando un vape, ¿cómo voy a estar embarazada?". Con esa respuesta, la hija de la "Reina del Rock" dejó en claro su molestia ante la constante intromisión en su vida privada.
Hasta la fecha, Frida Sofía no ha ofrecido información adicional sobre su situación personal. Su estilo directo la lleva a desmentir rápidamente cualquier rumor que pueda ganar tracción en la agenda pública.
La relación madre‑hija, marcada por periodos de distanciamiento y reconciliación, sigue siendo objeto de seguimiento mediático, especialmente cuando aparecen controversias. Ambas prefieren centrar sus declaraciones en sus proyectos artísticos: Alejandra Guzmán promociona su nuevo sencillo "Lo que nos quedamos", un homenaje a su madre Silvia Pinal, mientras Frida Sofía mantiene un perfil bajo respecto a su vida sentimental.
En conclusión, aunque los rumores continúan circulando, la única confirmación oficial proviene de la propia Frida Sofía, quien asegura no estar embarazada. Alejandra Guzmán, por su parte, se muestra preparada para cualquier eventualidad, manteniendo su carácter inconfundible de "rockstar muy consentidora".