Alejandra Guzmán confirma que su relación con Sylvia Pasquel es distante

La cantante mexicana Alejandra Guzmán rompió el silencio sobre los rumores que circulan en redes sociales acerca de una supuesta ruptura con su hermana mayor, la actriz Sylvia Pasquel. En una conferencia de prensa celebrada hoy, la artista declaró que la relación entre ambas es "no buena" y atribuyó esta situación a la diferencia de veinte años que los separa, así como a la distinta forma de ser que caracteriza a cada una.
Guzmán explicó que, mientras su hermano Luis Enrique mantiene una comunicación constante y un apoyo mutuo, la brecha generacional con Sylvia ha impedido que se establezca un vínculo cercano. Según la cantante, la estricta educación de su madre, la legendaria actriz Silvia Pinal, habría dificultado que Pasquel superara esa distancia emocional.
Durante el mismo evento, Alejandra presentó su nuevo sencillo “Los que nos quedamos”, una canción dedicada a su madre, Silvia Pinal, y resaltó la importancia de la familia a pesar de los conflictos internos.
En otro punto de la entrevista, la artista reaccionó a los rumores sobre un presunto embarazo de su hija Frida Sofía. Aunque no ofreció detalles, comentó que, de confirmarse, sería "una gran abuela y consentidora".
La declaración de Alejandra Guzmán llega en medio de una ola de especulaciones mediáticas que han puesto en el foco la vida privada de la familia Pinal, generando diversas reacciones entre sus seguidores.