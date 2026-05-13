Alejandra Guzmán confirma que su relación con Sylvia Pasquel es distante

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En una conferencia de prensa, la cantante Alejandra Guzmán explicó que la falta de comunicación con su hermana mayor, Sylvia Pasquel, se debe a la diferencia generacional y a estilos de vida distintos, mientras presentó su nuevo sencillo “Los que nos quedamos”.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 13/05/2026 11:01 AM.
En Espectáculos y editada el 14/05/2026 08:17 AM.