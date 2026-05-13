Amaia Montero enfrenta críticas tras su regreso a La Oreja de Van Gogh

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La cantante volvió al escenario para celebrar el 30 aniversario de la banda, pero clips virales de TikTok señalaron supuestas desafinaciones, desatando una polémica que la artista respondió con firmeza y orgullo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 13/05/2026 05:35 PM.
En Espectáculos y editada el 13/05/2026 04:59 PM.