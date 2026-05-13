Eiza González llora la muerte de Pasita, su perra compañera durante 24 años

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La actriz mexicana Eiza González anunció el fallecimiento de su perra Pasita, a quien rescató en su adolescencia y que la acompañó hasta su consolidación en Hollywood, generando emotivas condolencias de figuras del espectáculo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 13/05/2026 08:50 AM.
En Espectáculos y editada el 13/05/2026 09:22 AM.