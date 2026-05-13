Eiza González llora la muerte de Pasita, su perra compañera durante 24 años

La actriz Eiza González comunicó a través de sus redes sociales el fallecimiento de Pasita, la perra que la acompañó durante 24 años. En un mensaje escrito, la estrella de ‘Baby Driver’ y ‘Lola, érase una vez’ expresó: “Me parte el corazón decir que mi princesita de los abrazos ha cruzado el puente del arcoíris”. Adjuntó un video del último día que compartieron, describiendo la escena como “una de las cosas más difíciles que he tenido que soportar”.
González recordó que rescató a Pasita cuando era adolescente y que la mascota se convirtió en una pieza central de su vida, presente en su transición de la juventud mexicana a la adultez y, posteriormente, a su carrera internacional. “Durante casi 24 años, siempre fuimos tú y yo”, afirmó, subrayando que cada año, día y minuto compartido con Pasita le produce un dolor profundo.
A pesar de una enfermedad degenerativa que le hizo perder un ojo, Pasita mantuvo su compañía incondicional. La actriz escribió: “Pasita, te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Creo que nunca dejaré de llorar cuando piense en ti. Extrañaré nuestros abrazos interminables, tu dulce ojito mirándome con tanto amor”. Concluyó su mensaje con una despedida emotiva: “Mi princesita, te amo y te extrañaré toda mi vida. Corre libre en el cielo, mi niña, persiguiendo ardillas, tomando el sol y esperándome algún día”.
Figuras del entretenimiento como Luis Gerardo Méndez, Ana de la Reguera, Jaime Camil, Adriana Louvier, Joy Huerta, Michelle Salas y Sofía Vergara expresaron sus condolencias y apoyo a González en redes sociales. La actriz ha señalado en reiteradas ocasiones que la relación con Pasita era tan cercana que la consideraba una hija.
En publicaciones anteriores, González relató que Pasita había sobrevivido a un atropello en 2016 y, en 2021, mostró su convivencia con otros animales, como cabras, aunque el vínculo con su perra siempre fue el más visible ante el público.