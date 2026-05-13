Galilea Montijo conducirá su primer programa fuera de Televisa: ‘Solo Las Más 2’

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La presentadora Galilea Montijo será la conductora de la nueva temporada All‑Stars de ‘La Más Draga’, titulada ‘Solo Las Mas 2’, un reality drag que se transmitirá en YouTube y culminará con una final en salas de Cinépolis, marcando su primera incursión fuera del conglomerado TelevisaUnivision.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 13/05/2026 10:53 AM.
En Espectáculos y editada el 13/05/2026 12:45 PM.