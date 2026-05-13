Galilea Montijo conducirá su primer programa fuera de Televisa: ‘Solo Las Más 2’

El martes 13 de mayo de 2026 se dio a conocer, a través del video promocional oficial en YouTube, que Galilea Montijo —figura emblemática de la televisión mexicana— será la conductora de Solo Las Más 2, la segunda edición del formato All‑Stars del reality La Más Draga. La decisión representa la primera vez en más de treinta años de carrera que Montijo asume la conducción de un programa fuera de la estructura directa de TelevisaUnivision.
El acuerdo de exclusividad que la conductora mantiene con la televisora, vigente hasta diciembre de 2026, prohíbe su participación en proyectos de televisión abierta o restringida ajenos al conglomerado, pero no limita su presencia en plataformas digitales independientes. Por ello, Solo Las Más 2 se transmitirá exclusivamente en el canal oficial de YouTube de La Más Draga a partir del 16 de junio de 2026, a las 21:00 horas, y su gran final se celebrará el 15 de agosto en salas de Cinépolis de todo México.
El panel de jueces estará integrado por Lola Cortés, Aldo Rendón, Alfonso Waithsman y Rebel Mork, y reunirá a participantes destacados de temporadas anteriores del reality drag. Montijo explicó que su contrato con TelevisaUnivision solo restringe formatos televisivos tradicionales, permitiendo su participación en proyectos digitales bajo esquemas ajenos a la televisión convencional, como lo hizo recientemente Wendy Guevara.
Durante su trayectoria, Montijo ha conducido programas en televisión restringida, cable y plataformas de streaming, siempre dentro del portafolio del grupo TelevisaUnivision, como Netas Divinas en Unicable y La Casa de los Famosos México en ViX. Su incorporación a Solo Las Más 2 constituye el mayor acercamiento de una figura del entretenimiento tradicional mexicano a un reality drag emitido fuera de la televisión convencional, reforzando la estrategia de La Más Draga para ampliar su público y posicionarse más allá de los límites de la televisión comercial.
El anuncio ha generado gran expectativa en redes sociales y entre la audiencia LGBT+, consolidando a Montijo como referente de apertura hacia nuevos formatos de entretenimiento y anticipando récords de audiencia para el ciclo 2026 del programa.