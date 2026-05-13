George Clooney revela la sorpresiva y “peligrosa” fiesta de cumpleaños organizada por Amal

Los 65 años de George Clooney fueron marcados por una inesperada y cómica sorpresa de su esposa, Amal Clooney. En una entrevista con British Vogue durante el 50.º aniversario de The King’s Trust, la abogada reveló que organizó una escena en la que varios amigos del actor se presentaron disfrazados de meseros para asustarlo.
El propio Clooney describió la situación como “peligrosa”, advirtiendo que “sorprender a alguien a los 65 años puede ser fatal, hay que tener mucho cuidado”. Afortunadamente, el actor salió ileso y bromeó: “Sigo en pie, apenas”.
La celebración también sirvió para que la pareja, madre de gemelos de 9 años, Ella y Alexander, compartiera lecciones de vida. George aconsejó a sus hijos que “no mezclen granos y uvas”, mientras Amal enfatizó la importancia de la curiosidad y el cuestionamiento crítico del mundo.
En la misma entrevista, Clooney contrastó sus respuestas con las de su esposa, señalando que ella brinda una respuesta “elegante” y él una “respuesta importante”. Amal cerró con humor: “¡Y pregúntenle a su papá cuando se trata de bebidas!”.
Más allá de la fiesta, el actor reflexionó sobre su trayectoria y la paternidad. En una entrevista previa con Variety, afirmó que ahora prefiere proyectos cinematográficos más pequeños y que el dinero ya no es una preocupación. Asimismo, recordó que su versatilidad le ha permitido mantenerse activo en la industria, pasando de papeles de galán a roles más complejos.
Finalmente, Clooney confesó a People que la exposición mediática le resulta incómoda, pero que el humor y la camaradería con colegas le ayudan a sobrellevar la presión de los eventos públicos, resaltando que el verdadero sentido de esas ceremonias es reconocer el esfuerzo colectivo detrás de cada proyecto.