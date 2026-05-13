George Clooney revela la sorpresiva y “peligrosa” fiesta de cumpleaños organizada por Amal

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El actor celebró sus 65 años con una broma de su esposa Amal, quien hizo aparecer a amigos disfrazados de meseros. Clooney comentó el susto con humor y aprovechó la ocasión para compartir consejos de paternidad y reflexionar sobre su carrera.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 13/05/2026 12:18 PM.
En Espectáculos y editada el 14/05/2026 08:15 AM.