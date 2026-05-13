Karol G recibirá el Premio a la Excelencia en los AMAs 2026

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La cantante colombiana Karol G será galardonada como Artista Internacional del Año en los American Music Awards 2026 y actuará en vivo durante la ceremonia del 25 de mayo en Las Vegas, convirtiéndose en la primera mujer en debutar un álbum en español en el número 1 de Billboard 200 y sumando otro hito a su carrera.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 13/05/2026 12:23 PM.
En Espectáculos y editada el 13/05/2026 12:57 PM.