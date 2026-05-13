Karol G recibirá el Premio a la Excelencia en los AMAs 2026

Los American Music Awards (AMAs) 2026 reconocerán a Karol G con el Premio a la Excelencia como Artista Internacional. La ceremonia, que se llevará a cabo el 25 de mayo en la MGM Arena de Las Vegas, Nevada, también contará con una presentación en vivo de la artista colombiana, quien ha transformado el panorama de la música latina a nivel global.
El galardón, otorgado de manera esporádica, no se había concedido desde 2009, cuando Whitney Houston lo recibió. Con ello, Karol G se une a un selecto grupo de leyendas como Beyoncé, Michael Jackson, Aerosmith, Bee Gees y Led Zeppelin.
El reconocimiento llega en medio de una serie de logros históricos para la intérprete de "TQG" y "Provenza". En abril, se convirtió en la primera artista latina en encabezar el cartel principal del festival Coachella, y su gira "Viajando por el Mundo Tropitour" amplió su calendario de 39 a 63 conciertos tras el rápido agotamiento de boletos en América Latina, EE. UU., Canadá y Europa.
Karol G también ostenta cifras impresionantes: más de 128 mil millones de reproducciones en plataformas digitales y más de 310 certificaciones de platino. Además, es la primera mujer en debutar un álbum en español en el número 1 de la lista Billboard 200.
Según la revista Billboard, el éxito de la cantante radica en su autenticidad y en la conexión directa con el público, factores que han impulsado la difusión de la música latina en mercados internacionales.
Los AMAs 2026, que reunirán a las figuras más influyentes de la industria musical, serán transmitidos en vivo a nivel mundial, ofreciendo a los espectadores la oportunidad de presenciar el histórico momento en que Karol G recibe el Premio a la Excelencia y sube al escenario para una actuación que se espera sea uno de los momentos más memorables del evento.