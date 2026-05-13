Macaulay Culkin confiesa que le quedaban “asuntos pendientes” con Catherine O’Hara

En una entrevista concedida a Gentleman’s Journal, Macaulay Culkin habló sobre la muerte de Catherine O’Hara, quien interpretó a su madre en la icónica saga “Mi pobre angelito”. La actriz falleció el 30 de enero de 2026 a los 71 años por una embolia pulmonar, con cáncer de recto como causa subyacente.
“Cuando Catherine falleció en enero, eso me afectó. Me afectó bastante, porque fue demasiado pronto”, declaró el actor. Culkin añadió que sentía que su relación profesional con O’Hara quedó inconclusa: “Sentía que teníamos asuntos pendientes. Definitivamente siento que le debía un favor, y no me gusta tener una deuda pendiente”.
Tras la noticia, el actor publicó en Instagram un emotivo mensaje: “Mamá. Pensé que teníamos tiempo. Quería más. Quería sentarme en una silla junto a ti. Te escuché. Pero tenía mucho más que decir”.
El actor también aprovechó la entrevista para describir su posición dentro de la industria cinematográfica. “No soy la punta de la esfera. Soy la parte trasera de la esfera. Estoy cerrando una especie de vieja guardia de Hollywood. Voy a ser una de las últimas personas en pie en ese sentido”, afirmó, resaltando la singularidad de su carrera comparada con la de sus contemporáneos.
Culkin explicó que su vida profesional es “única” y que no encuentra muchos pares que hayan vivido experiencias similares. “Trato de valorarlo tanto como puedo. Siento que estoy viviendo una vida realmente única y maravillosa”, añadió.
En otro segmento de la entrevista, el actor respondió a preguntas sobre la próxima adaptación televisiva de “Harry Potter” para HBO y la experiencia de los actores infantiles. “Intento no hablar por otros niños ni por su experiencia. No hice mucho trabajo colaborativo. No estuve en The Goonies. A menudo estaba solo, como en Cast Away, aunque al menos tenía un balón con quien hablar”, explicó.
Culkin recordó que su primer trabajo con actores de su edad fue la película “Saved” (2004), describiéndolo como “un campamento de verano” que le hizo percibir lo que le había estado faltando. Señaló que la convivencia entre jóvenes en un mismo proyecto puede generar tanto apoyo mutuo como dinámicas complejas.