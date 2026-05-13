Macaulay Culkin confiesa que le quedaban “asuntos pendientes” con Catherine O’Hara

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El actor estadounidense recordó a Catherine O’Hara, su madre en la saga “Mi pobre angelito”, y reveló que sentía una deuda pendiente con la actriz fallecida en enero. Culkin también reflexionó sobre su trayectoria única en Hollywood y ofreció su visión sobre la nueva generación de actores infantiles.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 13/05/2026 08:49 AM.
En Espectáculos y editada el 13/05/2026 09:36 AM.