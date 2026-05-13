Acusan a Shakira y Anitta de plagio por su tema "Choka Choka"

Shakira y Anitta enfrentan nuevas acusaciones de plagio. El dúo argentino Sarao TR, compuesto por los artistas Tushka y Rebebe, difundió en redes sociales que el coro de su canción Atómica guarda semejanzas notables con el tema Choka Choka, lanzado a principios de mayo por la cantante colombiana en colaboración con la brasileña.
Los integrantes del dúo explicaron que, aunque inicialmente consideraron la coincidencia como fortuita, la presión de sus seguidores los llevó a denunciar públicamente el caso. No responsabilizan directamente a Shakira o Anitta, pues reconocen que la autoría del tema involucra a varios compositores y podrían ser otros los responsables de la supuesta similitud.
Hasta la fecha, ni Shakira ni Anitta han emitido declaraciones al respecto y no existe una investigación judicial que confirme o desmienta el presunto plagio. En una entrevista, los representantes de Sarao TR manifestaron su disposición a buscar una solución amistosa.
Este no es el primer episodio de presuntos plagios en la carrera de Shakira; la artista ha sido señalada anteriormente por temas como “Rabiosa”, “La La La”, “Hips Don’t Lie”, “Waka Waka”, “La Bicicleta” y “Loca”.
Según la información compartida por Shakira en sus redes, el sencillo y su videoclip se estrenarán mundialmente el jueves 14 de mayo en todas las plataformas digitales.