Acusan a Shakira y Anitta de plagio por su tema "Choka Choka"

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El dúo argentino Sarao TR, a través de sus integrantes Tushka y Rebebe, señaló supuestas similitudes entre su canción “Atómica” y el nuevo sencillo de Shakira con Anitta, “Choka Choka”. Hasta el momento no hay pronunciamiento oficial ni investigación legal que confirme el plagio.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 13/05/2026 10:44 AM.
En Espectáculos y editada el 14/05/2026 08:43 AM.