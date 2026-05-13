Presentan 'Tributo al Rey', el álbum homenaje a Vicente Fernández

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El nuevo disco 'Tributo al Rey, con Banda Grandes Duetos Vol. I' reúne a 12 intérpretes del regional mexicano que reinterpretan los clásicos de Vicente Fernández, bajo la supervisión de su familia y la disquera Sonic Music.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 13/05/2026 05:29 PM.
En Espectáculos y editada el 13/05/2026 04:57 PM.