Presentan 'Tributo al Rey', el álbum homenaje a Vicente Fernández

Este miércoles se dio a conocer oficialmente ‘Tributo al Rey, con Banda Grandes Duetos Vol. I’, el primer álbum homenaje a Vicente Fernández. El proyecto reúne a doce artistas del género regional mexicano, quienes colaboran con el propio “Charro de Huentitán” y reinterpretan sus temas más emblemáticos en formato de banda, uno de los géneros predilectos del legendario cantante.
El disco, ya disponible en todas las plataformas digitales, es fruto de un trabajo de dieciséis meses entre la familia Fernández y la disquera Sonic Music, cuyo objetivo fue ofrecer una producción de alta calidad que honrara la memoria musical de don Vicente. Vicente Fernández Jr. supervisó cada detalle y permitió que los artistas tuvieran carta abierta para crear sus propios arreglos, siempre bajo la premisa de respetar la tradición y la excelencia que caracteriza al legado familiar.
La selección de los colaboradores se basó en su trayectoria, afinidad con el público, disponibilidad y compatibilidad de agendas. Cada intérprete también pudo elegir la canción que deseaba versionar, lo que generó gran entusiasmo, pues la música de Vicente ha influido en sus carreras desde sus inicios. Entre los duetos más destacados está la participación de Alejandro Fernández, quien expresó su gratitud por volver a compartir la música de su padre; esa colaboración resultó ser la que más emocionó a la familia.
El equipo del proyecto adelantó que existen numerosas canciones inéditas de Vicente Fernández, lo que garantiza material suficiente para futuras entregas y para seguir acercando su legado a nuevas generaciones. Asimismo, se contempla la producción de videoclips donde cada agrupación interprete su tema junto a imágenes del artista, y la posibilidad de usar tecnología holográfica para presentaciones en vivo, siempre priorizando la experiencia del público.
Con este primer volumen, el “Tributo al Rey” abre la puerta a más artistas que deseen rendir homenaje al ícono de la música ranchera, consolidando su influencia y manteniendo viva su obra para los años venideros.