U2 graba videoclip de “Street of Dreams” en el Centro Histórico de la CDMX

El martes, los fanáticos de U2 se sorprendieron al ver a Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. en el corazón de la Ciudad de México. La banda utilizó un autobús escolar grafiteado por el artista mexicano Chavis Mármol como escenario para grabar el videoclip de "Street of Dreams", tema que formará parte de su próximo álbum, aún sin título, cuyo lanzamiento está programado para finales de 2026.
El rodaje tuvo lugar en la zona de Santo Domingo, en el Centro Histórico, y fue captado de inmediato por transeúntes que difundieron videos en redes sociales como X y TikTok. En el sitio web oficial de la banda, el baterista Larry Mullen Jr. destacó el apoyo a la Copa Mundial de Fútbol Callejero Infantil 2026, una pequeña ONG que brinda oportunidades a niños talentosos sin recursos.
"Es una pequeña ONG con un gran impacto para niños con mucho talento pero sin acceso a recursos. Nuestra banda se enorgullece de apoyarla", señaló Mullen. La iniciativa subraya el compromiso de U2 con causas sociales mientras promociona su nuevo material.
La letra de "Street of Dreams" ya se ha filtrado en redes, con versos como "Justice an obsession, love is a procession down the street of dreams". El video, que muestra al grupo tocando dentro del autobús mientras recorre las calles coloniales, promete combinar la energía del rock con la riqueza cultural del Centro Histórico.
Los seguidores de la banda y los amantes de la música mexicana esperan con entusiasmo el lanzamiento oficial del sencillo y del álbum, que consolidará el regreso de U2 a los escenarios internacionales después de varios años de ausencia.