U2 graba videoclip de “Street of Dreams” en el Centro Histórico de la CDMX

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La legendaria banda irlandesa filmó un nuevo video musical sobre un autobús escolar decorado por el artista Chavis Mármol, coincidió con la Copa Mundial de Fútbol Callejero Infantil 2026 y anunció que la canción formará parte de su próximo álbum, previsto para finales de año.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 13/05/2026 08:49 AM.
En Espectáculos y editada el 13/05/2026 08:59 AM.