Victoria Beckham confiesa que su documental en Netflix fue "un año de terapia intensiva"

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En el Time 100 Summit de Nueva York, la diseñadora británica Victoria Beckham declaró que el proceso de filmar su serie documental para Netflix la obligó a enfrentar rumores sobre su negocio y dificultades económicas, describiéndolo como una terapia intensiva que la hizo sentir orgullosa de sí misma.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 13/05/2026 10:56 AM.
En Espectáculos y editada el 14/05/2026 08:23 AM.