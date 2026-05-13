Victoria Beckham confiesa que su documental en Netflix fue "un año de terapia intensiva"

La fundadora de la casa de moda Victoria Beckham habló en el Time 100 Summit sobre el impacto personal y profesional de su reciente serie documental de tres partes, estrenada en Netflix en octubre de 2025. La ex‑Spice Girl describió la experiencia como “un año de terapia intensiva”, y explicó que, por primera vez, se siente verdaderamente orgullosa de su trayectoria.
Beckham recordó que, al iniciar el proyecto, su marca enfrentaba rumores de insolvencia y especulaciones sobre un posible rescate económico por parte de su esposo, el exfutbolista David Beckham. “Había rumores desde el principio: ¿era esto un proyecto de vanidad? ¿Mi marido me estaba rescatando económicamente? Eso no era una opinión, era un hecho. Mi negocio estaba en problemas”, afirmó la diseñadora en una entrevista previa con Elle.
Durante su intervención, la directora editorial de Time, Lucy Feldman, le preguntó cómo había manejado la exposición mediática. Beckham respondió que, aunque siempre se consideró una “maniática del control”, el documental la obligó a “reformarse” y a aceptar que no tenía tanto control como creía. “Entré siendo una maniática del control y salí siendo una maniática del control reformada”, declaró en el escenario.
El proceso de filmación le permitió, según la diseñadora, mirar atrás y reconocer una vida marcada por críticas y dudas: “Me di cuenta de que he pasado la mayor parte de mi vida escuchando que no soy suficientemente buena. Cada vez que me derriban, me levanto”. Esta reflexión la llevó a afirmar: “Estoy muy orgullosa de mí misma después de todos estos años, y nunca pensé que diría eso”.
Beckham también abordó la dinámica familiar. En medio de la polémica pública con su hijo mayor, Brooklyn, la diseñadora explicó que ella y David no imponen presión a sus cuatro hijos, sino que los alientan a perseguir sus pasiones. “Nuestro trabajo es apoyar a nuestros hijos, que sean la mejor versión de sí mismos y que sean felices”, señaló, citando el caso de su hijo Cruz, quien se dedica a la música alternativa.
Finalmente, la emprendedora subrayó la importancia de la comunicación y el apoyo mutuo en la familia Beckham: “Estar muy unidos es realmente importante para nosotros. La comunicación es clave”. Estas declaraciones se produjeron semanas después de que Brooklyn publicara un comunicado en Instagram acusando a sus padres de intentar “arruinar” su relación con su esposa, Nicola Peltz Beckham.
Con su documental, Victoria Beckham no solo mostró el detrás de cámaras de su marca, sino que también ofreció una mirada honesta a los retos personales que ha superado, consolidándose como una figura de resiliencia en la industria de la moda.