Vin Diesel abraza a Meadow Walker en Cannes y rinde homenaje al legado de Paul Walker

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En la edición 79 del Festival de Cannes, Vin Diesel compartió un emotivo encuentro con Meadow Walker, hija de Paul Walker, durante la proyección especial del 25.º aniversario de la saga “Rápidos y Furiosos”. El gesto reafirma el vínculo familiar que la franquicia ha cultivado y destaca la continuidad del legado del fallecido actor.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 13/05/2026 03:08 PM.
En Espectáculos y editada el 14/05/2026 08:11 AM.