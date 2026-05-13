Vin Diesel abraza a Meadow Walker en Cannes y rinde homenaje al legado de Paul Walker

El 13 de mayo, la Riviera Francesa se llenó de nostalgia cuando Vin Diesel recibió a Meadow Rain Walker, la única hija del difunto Paul Walker, en la proyección especial dedicada al 25.º aniversario de la saga Rápidos y Furiosos. El encuentro, capturado en múltiples fotografías, mostró al actor de 58 años abandonando su imagen ruda para ofrecer un abrazo cálido y paternal a la joven de 27 años.
Meadow, invitada en representación de su padre, llegó al festival acompañada de excompañeros de elenco como Michelle Rodríguez y Jordan Brewster. Vestida con una camisa blanca, blazer negro y jeans, la modelo destacó por su estilo francés y su energía contagiosa, que se intensificó al reencontrarse con el “cómplice y compañero de los Walker”.
El lema de la franquicia, “Lo más importante en la vida siempre será la familia”, cobró un sentido literal en Cannes. Desde la trágica muerte de Paul Walker en 2013, Vin Diesel ha asumido un rol casi paternal con Meadow, acompañándola en momentos clave, como su boda en 2021, donde entregó a la novia en el altar.
El homenaje no solo celebra la longevidad de la saga, que cuenta con once películas, sino que también subraya la estrecha amistad que surgió entre los actores tras años de rodaje conjunto. La presencia de Diesel y la participación de Meadow reafirman que la familia que se formó en los sets sigue viva, manteniendo el recuerdo del legendario actor en el corazón de los fanáticos.
Este emotivo episodio en Cannes se suma a la lista de momentos que la industria cinematográfica atesora, demostrando que, más allá de la ficción, los lazos humanos perduran y continúan inspirando a nuevas generaciones.