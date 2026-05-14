Alejandra Guzmán confirma que heredó el cuadro de Diego Rivera pintado a Silvia Pinal

...

La cantante reveló que posee la obra de Diego Rivera que fue encargada para su madre, Silvia Pinal, y anunció que la casa de la actriz será vendida en el futuro mientras el cuadro se restaura en Nueva York.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 14/05/2026 09:12 AM.
En Espectáculos y editada el 14/05/2026 04:18 PM.