Alejandra Guzmán confirma que heredó el cuadro de Diego Rivera pintado a Silvia Pinal

En una rueda de prensa celebrada hoy, Alejandra Guzmán confirmó que heredó el cuadro que el maestro Diego Rivera pintó para su madre, la icónica actriz Silvia Pinal. La obra, actualmente en proceso de restauración en Nueva York, forma parte del legado artístico familiar que la cantante ha querido preservar desde hace años.
Guzmán explicó que el cuadro, que representa a su madre en un estilo característico del muralista, tiene un valor sentimental incalculable. "Desde niña me ha apasionado el arte, y siempre soñé conservar esa pieza que mi madre tanto amó", manifestó la intérprete de "Yo te esperaba" y "Mi peor error".
El proceso de restauración cuenta con el apoyo de personas cercanas a la familia y se espera que la obra regrese a México una vez concluida la intervención. Mientras tanto, la cantante adelantó que la emblemática casa de Silvia Pinal será puesta a la venta en el futuro, aunque no ofreció detalles sobre el cronograma ni los términos de la transacción.
Durante la entrevista, Alejandra también habló de su reciente proyecto musical dedicado a su madre, una canción que surge tras un proceso de duelo y recuperación personal. Además, informó sobre su estado de salud, señalando que se encuentra en mejoría tras varios procedimientos médicos relacionados con implantes de polímeros realizados años atrás.
Las declaraciones de la artista se dieron en el marco de la promoción de su nuevo tema, que rinde homenaje a la trayectoria y legado de Silvia Pinal, y subrayan la importancia de preservar el patrimonio cultural y familiar.