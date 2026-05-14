Alex Bisogno niega robo en casa de su hermano y reta a Pati Chapoy a presentar pruebas

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El conductor Alex Bisogno desmintió las acusaciones de Pati Chapoy sobre el supuesto hurto de objetos de la vivienda del fallecido Daniel Bisogno, y la desafió a demostrar sus afirmaciones mediante pruebas documentales y de video.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 14/05/2026 09:04 AM.
En Espectáculos y editada el 14/05/2026 03:19 PM.