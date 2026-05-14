Alex Bisogno niega robo en casa de su hermano y reta a Pati Chapoy a presentar pruebas

En una serie de declaraciones emitidas en los programas Chismorreo y en una entrevista con Hugo Maldonado, el conductor Alex Bisogno rechazó rotundamente las acusaciones de la conductora de Ventaneando, Pati Chapoy, quien había señalado que Bisogno habría sustraído piezas de arte, botellas de la cava, una cafetera, ropa y otros enseres de la casa del fallecido Daniel Bisogno, su hermano, quien murió en febrero de 2025.
Bisogno, quien también es hermano del difunto, calificó a Chapoy de "persona siniestra" y la invitó a presentar pruebas contundentes. "Demuestren que saqué cosas que no me pertenecían. Demuestren que tomé arte de su casa. Daniel ni arte tenía", afirmó en Chismorreo. Asimismo, refutó la supuesta apropiación de ropa argumentando la diferencia de talla entre ambos: "Daniel medía 1.92 m, calzaba cinco números más que yo. Demuestren que yo saqué una cosa de Daniel".
Respecto a las botellas de alcohol, Bisogno señaló que, de haberlas tomado, habría sido para su propio consumo y no para terceros: "¿Qué? ¿También se las pensaba tomar Micaela? ¿O para quién iban a ser?". Además, solicitó a Chapoy revisar el circuito cerrado de cámaras de la propiedad y aclarar el paradero del automóvil de su hermano, cuya desaparición sigue sin resolverse.
El conductor también apuntó contra Cristina Riva Palacio, exesposa de Daniel, a quien acusó de alimentar a Chapoy con información falsa. "Todo lo que Cristina le ha dicho sobre nosotros son mentiras. Le dijeron que yo tenía las cenizas de mi hermano y que estaban con las de mi mamá. No fue cierto. Se los demostré", declaró Bisogno.
El caso forma parte de un proceso de intestado que continúa en los tribunales, y Bisogno recordó que existe una denuncia formal y fotografías de una extorsión ocurrida semanas antes de la muerte de Daniel, documentos que, según él, Chapoy no ha querido revisar.
Finalmente, el conductor advirtió que cesará las confrontaciones públicas con Chapoy, confiando en que "el karma hará su trabajo", y lanzó una advertencia sobre supuesta información que posee respecto al maltrato psicológico a sus colaboradores y al caso de Sergio Andrade y Gloria Trevi.