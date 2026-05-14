Ángela Aguilar desata burlas por llamar "mi canción" a clásico de Selena y revive polémica

Un fragmento del vlog de Ángela Aguilar, en el que la joven cantante mexicana se refiere a "mi canción Bidi Bidi Bom Bom" al presentar su EP de covers de Selena Quintanilla, se volvió viral en TikTok y X, reavivando una polémica que surgió por primera vez en 2020.
El repunte de la controversia coincidió con la aparición de A.B. Quintanilla en el concierto de la rapera argentina Cazzu, celebrado el 14 de mayo en el Boeing Center de San Antonio, Texas. El productor, hijo de Selena, tocó el bajo en "Si Una Vez" y, al cierre del espectáculo, coronó a Cazzu con una diadema, declarando que la artista había conquistado los corazones del público al estilo de la "Reina del Tex‑Mex".
El gesto de Quintanilla desencadenó una oleada de recuerdos sobre el EP "Baila Esta Cumbia" (2020) de Ángela Aguilar, lanzado bajo Machin Records y producido por su padre, Pepe Aguilar. El disco incluía versiones de clásicos como "Como la Flor", "La Carcacha" y "No Me Queda Más". En el video que circuló nuevamente, Aguilar explicó que su objetivo era honrar a Selena y acercar su música a nuevas generaciones de niñas mexicoamericanas.
Sin embargo, la frase "mi canción Bidi Bidi Bom Bom" fue interpretada por muchos usuarios como una apropiación indebida del legado de Selena. La polémica se intensificó al resurgir declaraciones anteriores de Aguilar, en las que comparó a la fallecida artista con una "señora más grande" y sugirió que "Selena intentara ser yo" sería imposible porque "no había nacido cuando ella cantaba".
Las reacciones en redes sociales fueron mixtas: mientras algunos defendieron el tributo como un gesto de admiración, otros lo calificaron de falta de respeto y de intentar apropiarse de la figura icónica de la música latina. A.B. Quintanilla, por su parte, publicó un video explicando que su intención era apoyar a una mujer emergente en la industria, reconociendo la dificultad que enfrentan las artistas femeninas para alcanzar el éxito.
La controversia pone de relieve la sensibilidad que aún persiste alrededor del legado de Selena Quintanilla y la responsabilidad que implica rendirle homenaje en el ámbito musical contemporáneo.