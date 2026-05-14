Ángela Aguilar desata burlas por llamar "mi canción" a clásico de Selena y revive polémica

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Un video donde Ángela Aguilar menciona “mi canción Bidi Bidi Bom Bom” volvió a circular en redes, reavivando críticas que datan de 2020. La controversia se reactivó después de la participación de A.B. Quintanilla en el concierto de Cazzu, donde rindió homenaje a la Reina del Tex‑Mex. Comentarios de usuarios y declaraciones pasadas de la cantante mexicana intensifican el debate sobre el respeto a la figura de Selena.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 14/05/2026 09:05 AM.
En Espectáculos y editada el 14/05/2026 04:17 PM.