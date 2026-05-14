Alejandra Guzmán anuncia la venta de la mansión heredada de Silvia Pinal

En una conferencia de prensa, Alejandra Guzmán, conocida como la "Reina de Corazones", informó que venderá la famosa mansión que heredó de su madre, la legendaria actriz Silvia Pinal, fallecida el 28 de noviembre de 2024 a los 93 años. La decisión fue anunciada sin mayores explicaciones, aunque la cantante se mostró segura de su determinación.
La residencia se ubica en la exclusiva colonia del Pedregal, en la Ciudad de México, y fue diseñada en 1955 por el arquitecto mexicano Manuel Rosen Morrison. Construida sobre un amplio terreno, la casa destaca por su estilo que combina piedra volcánica y amplios espacios interiores.
Consta de dos niveles y alberga varios cuartos, una sala principal con comedor de madera, una alberca, un candelabro y abundante vegetación. En el recibidor se exhibe un retrato de Silvia Pinal pintado por el muralista Diego Rivera en 1956, lo que añade un valor histórico y artístico al inmueble.
El patrimonio de Silvia Pinal, valorado en varios millones de dólares, incluye no solo la mansión, sino también un amplio closet de lujo, joyas, piezas de arte, otros inmuebles y regalías por su extensa carrera de más de 70 años en cine y televisión. Aunque no se ha divulgado el valor exacto de la casa, fuentes del sector inmobiliario estiman que podría rondar los 65 millones de pesos mexicanos, cifra que podría variar según la tasación al momento de la venta.
Hasta la fecha, los hermanos de Alejandra, Enrique Guzmán y Sylvia Pasquel, no se han pronunciado sobre la venta ni sobre la distribución de la herencia. La falta de información oficial mantiene vivo el interés del público y de los medios en torno al futuro de este emblemático inmueble.