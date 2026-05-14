Alejandra Guzmán anuncia la venta de la mansión heredada de Silvia Pinal

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La cantante confirmó que pondrá a la venta la lujosa residencia de su madre, la icónica actriz Silvia Pinal, ubicada en el Pedregal de la Ciudad de México. La casa, diseñada por Manuel Rosen Morrison en 1955, cuenta con dos pisos, alberca, candelabro y un retrato de Rivera, y se rumorea que su valor ronda los 65 millones de pesos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 14/05/2026 03:11 PM.
En Espectáculos y editada el 14/05/2026 03:48 PM.