Diego Luna recibe una ovación de cinco minutos en Cannes tras el estreno de “Ceniza en la boca”

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El actor‑director mexicano volvió al Festival de Cannes después de 16 años y fue aplaudido durante cinco minutos tras la proyección de su nueva película, adaptación de la novela de Brenda Navarro, en la sección Proyecciones Especiales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 14/05/2026 10:37 AM.
En Espectáculos y editada el 14/05/2026 02:50 PM.