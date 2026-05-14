Kate del Castillo vuelve como Teresa Mendoza y enfrenta críticas por su acento en entrevista

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La actriz regresa a la pantalla en la cuarta temporada de *La Reina del Sur* y, tras revelar detalles de su personaje, es objeto de burlas en redes sociales por hablar con un acento percibido como español.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 14/05/2026 09:16 AM.
En Espectáculos y editada el 14/05/2026 03:30 PM.