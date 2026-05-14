Kate del Castillo vuelve como Teresa Mendoza y enfrenta críticas por su acento en entrevista

La Reina del Sur regresa en 2026 con su cuarta temporada, titulada El Origen, y la protagonista, Teresa Mendoza, vuelve a ser interpretada por Kate del Castillo. En una entrevista concedida al programa Hoy Día, la actriz describió a su personaje como una mujer protectora y “desalmada”, señalando que la nueva entrega mostrará el pasado y las motivaciones de Mendoza.
Sin embargo, la atención de la audiencia se desvió del contenido de la entrevista hacia el modo de hablar de la actriz. Comentarios en Twitter y TikTok se centraron en su acento, comparándolo con el de Luis Miguel, el de una supuesta residencia en España o incluso con el “castor de Winnie Pooh”. Algunos usuarios también expresaron su rechazo a la continuidad del personaje, prefiriendo otras producciones como las novelas turcas.
La producción, que retoma locaciones en la Ciudad de México y el Palacio Nacional, cuenta con la participación de Antonio Gil (Oleg Yosikov) e Isabella Sierra (Sofía Mendoza). El primer capítulo, “Nacer de Nuevo”, fue escrito por Pablo Illanes y retoma figuras clave como Oleg, Sofía, Faustino y Genoveva.
Desde su estreno en 2011, la serie basada en la novela de Arturo Pérez‑Reverte ha sido una de las más vistas en español, con una audiencia que ha seguido a la protagonista desde su huida a España hasta su consolidación como una de las líderes del narcotráfico internacional. La cuarta temporada, que incluye escenarios en México, España, Colombia, Italia y Rumanía, busca ampliar el universo narrativo mientras enfrenta el escrutinio público sobre la vida y el estilo de la actriz, quien ha vivido y trabajado fuera de México durante varios años.
Kate del Castillo confirmó que las grabaciones ya iniciaron y que el regreso del elenco original ha generado gran expectativa entre los seguidores. A pesar de la polémica por su acento, la actriz reiteró que interpretar a Teresa Mendoza marcó un antes y un después en su carrera, y que la respuesta del público en México, América Latina y Estados Unidos fue determinante para su decisión de volver.