Lars von Trier, de la Croisette a Persona non grata: 15 años del escándalo que sacudió Cannes 2011

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El polémico discurso de Lars von Trier en Cannes 2011, que lo llevó a ser expulsado del festival y a enfrentar investigaciones penales, vuelve a la palestra mientras se inaugura la edición 2026 del certamen.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 14/05/2026 08:40 AM.
En Espectáculos y editada el 14/05/2026 08:45 AM.