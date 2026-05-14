Thierry Frémaux afirma que ‘Shrek’ abrió las puertas de la animación en Cannes

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En una entrevista con Variety durante el Festival de Cannes 2026, el director del certamen recordó que la inclusión de ‘Shrek’ (2001) en la Selección Oficial marcó un punto de inflexión para la animación en el festival, impulsando una mayor apertura a géneros y documentales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 14/05/2026 03:11 PM.
En Espectáculos y editada el 14/05/2026 03:45 PM.