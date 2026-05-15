Abogado de Ramón Ayala niega abusos y denuncia intento de extorsión contra el cantante

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El representante legal de Ramón Ayala Jr., Ray Thomas, afirmó que las denuncias civiles por presunto abuso sexual y hostigamiento laboral son parte de una estrategia de extorsión económica, señalando una carta de mediación enviada el 5 de enero de 2026 como evidencia.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 15/05/2026 10:37 AM.
En Espectáculos y editada el 15/05/2026 03:22 PM.