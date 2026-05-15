Abogado de Ramón Ayala niega abusos y denuncia intento de extorsión contra el cantante

En una conferencia de prensa celebrada en Texas, el abogado Ray Thomas, quien representa al cantante Ramón Ayala Jr., rechazó categóricamente las acusaciones de abuso sexual, hostigamiento y abuso de poder presentadas por ex integrantes de los Bravos del Norte. Thomas sostuvo que dichas denuncias forman parte de un intento de extorsión económica contra la familia Ayala.
Según el abogado, el conflicto se originó el 5 de enero de 2026, cuando la parte denunciante envió una carta de mediación proponiendo resolver el caso de manera confidencial a cambio de una compensación monetaria. Thomas describió la propuesta como una maniobra para forzar un acuerdo antes de que las acusaciones se hicieran públicas.
Durante la rueda de prensa, Thomas acusó al representante legal de los supuestos víctimas, Toby Buzbee, de buscar un acuerdo económico previo a la presentación de la demanda civil. El abogado también calificó los supuestos comportamientos de Ramón Ayala Jr. como "juegos bruscos" dentro del contexto de las giras, y defendió la convivencia armoniosa que siempre existió entre músicos y staff.
Las denuncias, presentadas por ex músicos de los Bravos del Norte, alegan agresiones sexuales, hostigamiento y abuso de poder por parte de Ramón Ayala Jr. Sin embargo, el equipo legal del cantante insiste en que no existen pruebas que sustenten dichas acusaciones y que la acción legal es una estrategia de presión financiera.
El caso sigue abierto y se espera que ambas partes presenten pruebas documentales en los próximos días, mientras la opinión pública y los medios de comunicación continúan siguiendo de cerca el desarrollo de la controversia.