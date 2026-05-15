Adriana Louvier revela haber perdido tres embarazos y decide no volver a intentar ser madre

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La actriz mexicana Adriana Louvier confesó en el programa “Todo para la mujer” que sufrió tres pérdidas gestacionales en dos años y medio, periodo que coincidió con el fallecimiento de su padre. Ante el dolor acumulado, ella y su esposo optaron por no seguir intentando concebir, priorizando su salud emocional.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 15/05/2026 08:42 AM.
En Espectáculos y editada el 15/05/2026 09:08 AM.