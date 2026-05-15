Adriana Louvier revela haber perdido tres embarazos y decide no volver a intentar ser madre

En una entrevista concedida al programa “Todo para la mujer”, la actriz Adriana Louvier, de 45 años, confirmó que ha experimentado la pérdida de tres embarazos en un lapso de dos años y medio. El proceso, que se extendió mientras también enfrentaba el fallecimiento de su padre, la llevó a ella y a su esposo, Carlos Augusto “Guto” Salas, a decidir no volver a intentar ser madre, con el objetivo de resguardar su bienestar emocional y el de la pareja.
“Sí, tuve tres pérdidas. Después ya se iban a intentar otras cosas. Había claridad en lo que pasaba, pero también era un camino incierto. Los doctores decían que sí, pero fueron dos años y medio, y se cruzó también el fallecimiento de mi papá, que fue muy fuerte para mí”, declaró Louvier durante la conversación.
La actriz explicó que el duelo prolongado y la presión de continuar los intentos resultaron abrumadores. “Yo respeto y admiro a las mujeres que siguen intentando durante años, pero para nosotros fue una decisión de rescate, tanto para él como para mí”, manifestó, subrayando la necesidad de priorizar su salud mental.
Casada con Guto Salas desde diciembre de 2016, Louvier señaló que la decisión fue tomada en conjunto, buscando evitar mayores sufrimientos y renuncias personales. “Son muchas cosas que dejas de lado”, añadió, al referirse a los sacrificios que implicaba seguir intentando concebir.
El testimonio de Louvier se inscribe en un contexto más amplio de mujeres que enfrentan pérdidas gestacionales y la carga emocional que conllevan. Su relato pone de relieve la importancia de reconocer el duelo y la legitimidad de decidir no proseguir con la maternidad cuando el proceso resulta insostenible.
Adriana Louvier, nacida el 18 de septiembre de 1980 en la Ciudad de México, es egresada del Centro de Formación Actoral de TV Azteca. Desde su debut en 2000, ha participado en telenovelas como “Enamórate”, “La heredera”, “Corona de lágrimas” y “Hermanas, un amor compartido”, así como en películas y obras de teatro. Recientemente, protagonizó “Pacto de silencio” (2023), “Pecados inconfesables” (2025) y la mencionada producción de 2026.