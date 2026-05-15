Bono de U2 elogia logros de Sheinbaum y destaca aumento del salario mínimo

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El cantante Bono, de la banda irlandesa U2, se reunió con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para reconocer los avances en salud, educación, vivienda y el reciente incremento del salario mínimo, en el marco de la Asamblea General de la Street Child World Cup.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 15/05/2026 08:50 AM.
En Espectáculos y editada el 15/05/2026 09:04 AM.