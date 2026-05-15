Bono de U2 elogia logros de Sheinbaum y destaca aumento del salario mínimo

El vocalista de U2, Paul David Hewson, conocido como Bono, se reunió este jueves con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, en el Teatro Hidalgo, antes de la asamblea de la Street Child World Cup. En el encuentro, el artista destacó los programas sociales del gobierno y el reciente aumento del salario mínimo, señalando que México avanza en la garantía de derechos básicos.
Durante la conversación, Bono preguntó a la mandataria cómo lograba compaginar sus múltiples responsabilidades con la agenda internacional. Sheinbaum respondió que su prioridad es garantizar salud, educación y vivienda como derechos, no como privilegios, y que el incremento del salario mínimo es una medida concreta para mejorar la calidad de vida de los trabajadores.
El cantante también elogió la política de salud del gobierno, resaltando la ampliación de la cobertura médica y la inversión en infraestructura hospitalaria. Asimismo, subrayó la importancia de la educación y la vivienda digna como pilares para el desarrollo social.
La reunión se dio en el contexto de la Street Child World Cup, evento que reúne a jóvenes de diversos países para celebrar el fútbol y promover la inclusión social. La presidenta Sheinbaum aprovechó la ocasión para reiterar su compromiso de combatir la violencia y fomentar la cultura, la música y el deporte como motores de cambio.
En sus declaraciones, Sheinbaum enfatizó que el sueño de cada niño y niña no debe tener límites y que el gobierno trabajará para que la música, la alegría de los pueblos y el grito de gol sean parte del futuro de México.