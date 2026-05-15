Amazon MGM Studios inicia la búsqueda del nuevo James Bond

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El estudio ha anunciado que comienza el proceso de casting para el próximo agente 007, con la productora Nina Gold a cargo y bajo la dirección de Denis Villeneuve.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 15/05/2026 08:50 AM.
En Espectáculos y editada el 15/05/2026 09:24 AM.