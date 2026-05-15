Amazon MGM Studios inicia la búsqueda del nuevo James Bond

Amazon MGM Studios confirmó que la búsqueda del próximo James Bond está en marcha. En un comunicado oficial, la compañía declaró: “The search for the next James Bond is underway. While we don’t plan to comment on specific details during the casting process, we’re excited to share more news with 007 fans as soon as the time is right.”
El proceso de selección será liderado por la reconocida productora Nina Gold, quien ha participado en exitosas franquicias como Game of Thrones, The Crown, Star Wars y Les Misérables. Gold también recibió el Oscar al Mejor Reparto por su trabajo en Hamnet. Su experiencia en proyectos de gran escala sugiere que el nuevo 007 será elegido bajo criterios rigurosos y con una visión contemporánea.
La próxima entrega de la saga será dirigida por Denis Villeneuve, director de Dune, Arrival y Sicario. El guion está a cargo de Steven Knight, creador de Peaky Blinders. Ambos aportan un estilo visual y narrativo que podría redefinir al icónico espía.
Desde la era de Sean Connery hasta la de Daniel Craig, el personaje ha sido interpretado por seis actores: Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y, más recientemente, Daniel Craig. Los seguidores de la franquicia ya han propuesto nombres, pero la decisión final recaerá en el equipo de producción.
Los fanáticos pueden seguir las actualizaciones a través de las redes oficiales de Amazon MGM Studios y de los perfiles de Nina Gold. Se espera que se revelen más detalles a medida que avance el proceso de casting.