Cannes estrena "El partido", el documental que revive la "mano de Dios" de Maradona

Cannes 2026 no dejó pasar el año mundialista y dedicó una de sus proyecciones al documental El partido, una radiografía de 91 minutos del icónico duelo entre Argentina e Inglaterra en el Mundial de México 1986, donde Diego Armando Maradona anotó la famosa “mano de Dios” y el “gol del siglo”.
La cinta, presentada el miércoles fuera de competición, reúne testimonios de ocho protagonistas del encuentro: Gary Lineker y John Barnes por la selección británica; Jorge Valdano y Jorge Burruchaga por la albiceleste; y los argentinos Juan Cabral y Santiago Franco, quienes dirigieron la producción. En sus intervenciones, los jugadores rememoran momentos clave y anécdotas poco conocidas del partido que terminó 2‑1 a favor de Argentina.
El documental también revela curiosidades como la improvisación de las camisetas argentinas, que fueron cambiadas por calor excesivo y cosidas a última hora. Una de las camisetas usadas por Maradona terminó en manos del inglés Steve Hodge y, años después, se subastó por más de siete millones de libras.
Según Cabral y Franco, la intención era ofrecer una visión fresca del partido, “desde un ángulo nuevo”, para que tanto argentinos como ingleses comprendan la otra cara de la historia. La película busca equilibrar la narrativa deportiva con el contexto sociopolítico que rodeó aquel memorable 2‑1.
Con una duración idéntica al tiempo de juego (91 minutos), el documental se presenta como una pieza imprescindible para los amantes del fútbol y la historia contemporánea.