Cannes estrena "El partido", el documental que revive la "mano de Dios" de Maradona

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En la edición 2026 del Festival de Cannes se presentó fuera de competición el documental “El partido”, que reconstruye el histórico encuentro de cuartos de final del Mundial México 1986 entre Argentina e Inglaterra, recordando la polémica “mano de Dios” y el “gol del siglo” de Diego Maradona.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 15/05/2026 08:53 AM.
En Espectáculos y editada el 15/05/2026 09:28 AM.