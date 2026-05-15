Eduardo Yáñez recorre Tepito para rodar “Alcantarilla 16”

Eduardo Yáñez volvió a ser tendencia, pero esta vez no fue bajo los focos de una alfombra roja, sino entre los pasillos del legendario tianguis de Tepito. El actor, que producirá y protagonizará la película independiente Alcantarilla 16, fue visto por seguidores y comerciantes mientras recorría el mercado, en medio de los debates sobre la gentrificación y las obras gubernamentales para mejorar la imagen del barrio.
Durante su visita, Yáñez mostró una faceta distinta a la que la prensa ha registrado en ocasiones anteriores. En lugar de los habituales roces con los medios, el actor se mostró abierto y accesible, conversando con los locatarios y recibiendo el respaldo de la líder comunitaria y diputada María Rosete. Según declaró, el objetivo del filme es “romper los estigmas de delincuencia y presentar a Tepito como un núcleo de tradición y unión familiar”.
El proyecto cuenta con un elenco diverso que incluye a Sergio Mayer, Rey Grupero y Paty Muñoz, pero los verdaderos protagonistas serán los niños del barrio, quienes participarán en la trama para destacar los talleres de pintura y otras actividades artísticas que se desarrollan en la zona.
Para Yáñez, la iniciativa tiene un carácter personal. El actor recordó que creció en la colonia Prestadores de Servicios, un entorno humilde donde su madre lo sacó adelante, y afirmó sentirse identificado con la gente de Tepito. En una entrevista breve, bromeó con los comerciantes: “¡Son gratis las cachetadas!”, señalando que, al estar en Tepito, el “servicio” no tenía costo.
La preproducción avanza y la comunidad espera que la película contribuya a dignificar la identidad del “Barrio Bravo”. El rodaje está programado para iniciar en los próximos meses, y se espera que la participación de los niños del barrio sea un elemento clave para transmitir la visión de un Tepito lleno de cultura y esperanza.