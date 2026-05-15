Eduardo Yáñez recorre Tepito para rodar “Alcantarilla 16”

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El actor y productor Eduardo Yáñez fue captado caminando por el tianguis de Tepito, donde avanza la preproducción de su nuevo filme independiente “Alcantarilla 16”, proyecto que busca revalorizar la imagen del barrio.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 15/05/2026 08:40 AM.
En Espectáculos y editada el 15/05/2026 03:28 PM.