John Travolta recibe una Palma de Oro honorífica en el Festival de Cannes

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El actor estadounidense John Travolta fue sorprendido este viernes en Cannes con la entrega de una Palma de Oro honorífica, reconocimiento que recibió mientras presentaba su debut como director con la película “Propeller One‑Way Night Coach”.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 15/05/2026 01:18 PM.
En Espectáculos y editada el 15/05/2026 02:49 PM.