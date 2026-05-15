John Travolta recibe una Palma de Oro honorífica en el Festival de Cannes

En una ceremonia especial del Festival de Cannes, el actor John Travolta fue honrado con una Palma de Oro honorífica, entregada por el delegado general del festival, Thierry Frémaux. El galardón coincidió con la presentación de su debut como director, Propeller One‑Way Night Coach (título en español: “Ven a volar conmigo”), una obra incluida en la sección fuera de competición.
Travolta, visiblemente emocionado, declaró: “No puedo creerlo, me dijiste que sería una noche especial pero no sabía que sería esto”. Añadió que la distinción tiene un significado profundo en su carrera, señalando que “las películas que más he amado en mi vida siempre han ganado la Palma de Oro. Es más que un Oscar”.
El actor asistió al festival acompañado de su hija, Ella Bleu Travolta, quien forma parte del elenco de la película como actriz. La cinta adapta una novela ilustrada publicada por el propio Travolta en 1997 y está inspirada en su pasión por la aviación. La trama sigue a un joven amante de los aviones y a su madre en un viaje nostálgico hacia Los Ángeles, ambientado en la época dorada de la aviación comercial.
Según el festival, Travolta comenzó a volar a los 15 años y obtuvo su licencia de piloto a los 22, acumulando más de 9,000 horas de vuelo y diversas certificaciones. Esta afición ha permeado su filmografía; ha pilotado aeronaves en películas como Look Who's Talking y Broken Arrow. En “Propeller One‑Way Night Coach” participan también Clark Shotwell como el joven protagonista, Kelly Eviston‑Quinnett como la madre, y las actrices Ella Bleu Travolta y Olga Hoffmann como azafatas.
La entrega a Travolta constituye la segunda Palma de Oro honorífica otorgada este año por Cannes; la primera fue al cineasta neozelandés Peter Jackson. Se espera una tercera entrega durante la gala de clausura, que será para la cantante y actriz Barbra Streisand.