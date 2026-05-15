Juez declara nulo el tercer juicio contra Harvey Weinstein por falta de veredicto unánime

Un juez federal de la ciudad de Nueva York declaró nulo el reciente juicio contra el ex productor de cine Harvey Weinstein, al constatar que el jurado no alcanzó la unanimidad requerida para dictar sentencia. La causa, presentada por la fiscalía del distrito de Manhattan bajo la dirección del fiscal Alvin Bragg, se centró en las acusaciones de la actriz Jessica Mann, quien alegó haber sido agredida sexualmente por Weinstein en 2013.
Bragg manifestó su decepción por la nulidad del proceso, pero reiteró su respeto al sistema de jurados y agradeció a los miembros por su tiempo y dedicación. Mann, quien ha luchado por la justicia durante casi una década, volvió a testificar por tercera vez; su testimonio describió cómo Weinstein la halagó en una fiesta y, posteriormente, la acosó. Durante la audiencia, la voz de Mann se quebró en varias ocasiones, obligándola a detener su declaración.
Esta anulación es la tercera que afecta a Weinstein en relación con Mann. En 2020, un veredicto de culpabilidad fue revocado por irregularidades en la gestión de testigos, y en 2025 otro proceso se anuló por una disputa interna del jurado. El portavoz de Weinstein, Judah Engelmayer, argumentó que la falta de unanimidad evidencia una “duda razonable significativa” y citó una supuesta encuesta de la defensa que mostraba que nueve de los doce jurados estaban a favor de la absolución, aunque no se pudo corroborar de forma independiente.
Weinstein, de 74 años, ya cumple una condena de 16 años en California por la violación de una actriz europea, sentencia que ha apelado junto con otra condena dictada en junio por agresión sexual contra la productora Miriam Haley. Además, el magnate sigue bajo custodia mientras se resuelven sus recursos legales.
Las denuncias contra Weinstein fueron expuestas en 2017 por investigaciones del The New Yorker y The New York Times, desencadenando el movimiento global #MeToo y revelando más de 80 acusaciones de mujeres jóvenes contra el productor. El caso sigue siendo un referente de la lucha contra la violencia sexual en la industria del entretenimiento.