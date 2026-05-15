Juez declara nulo el tercer juicio contra Harvey Weinstein por falta de veredicto unánime

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Un tribunal de Manhattan anuló el nuevo proceso penal contra el productor Harvey Weinstein después de que el jurado no lograra un veredicto unánime sobre las acusaciones de la actriz Jessica Mann. El caso se suma a dos anulaciones previas y mantiene al magnate bajo custodia mientras continúa cumpliendo condenas por otros delitos sexuales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 15/05/2026 04:28 PM.
En Espectáculos y editada el 15/05/2026 04:48 PM.