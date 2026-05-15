Kenia Os elogia la disciplina y pasión de Peso Pluma tras un año de relación

Durante una entrevista para el podcast Creativo, conducido por el influencer Roberto Martínez, la artista mazatleca Kenia Os habló sobre los aprendizajes que ha obtenido de su pareja, el cantante de corridos tumbados Peso Pluma, tras más de un año de relación sentimental y artística.
Os describió a Peso Pluma como una persona “muy apasionada” por la música, resaltando su incansable agenda de presentaciones: “Está cab… aventarse más de 40 fechas en mes y medio”. La cantante destacó la disciplina del artista para cumplir con cada compromiso, lo que la inspira a elevar su propio nivel de exigencia.
Además de la ética laboral, Kenia subrayó la emoción que percibe en los ojos de Peso Pluma al crear una canción, comparándola con la sensación de escuchar una obra por primera vez. “Me emociona como si fuera su primera canción”, afirmó, señalando que esa energía contagiosa se refleja también cuando el cantante colabora con otros músicos, como raperos, y comparte sus procesos creativos.
En el plano personal, la cantante confesó que la relación ha sido una fuente de aprendizajes “más íntimos”, los cuales prefiere guardar para sí misma. Sin embargo, resaltó que la combinación de amor, respeto y apoyo mutuo ha fortalecido tanto su vínculo como su desarrollo artístico.
La entrevista también recordó la colaboración musical entre ambos en el tema “Tommy y Pamela”, evidencia de la sinergia que ha surgido de su complicidad.
Con estas declaraciones, Kenia Os reafirma la influencia positiva que Peso Pluma ejerce en su vida profesional y personal, consolidando una relación que, según ella, se basa en la pasión, la disciplina y el amor compartido.