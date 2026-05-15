Kenia Os elogia la disciplina y pasión de Peso Pluma tras un año de relación

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En el podcast Creativo, la cantante mexicana Kenia Os reveló que ha aprendido de su novio Peso Pluma la constancia, la ética de trabajo y la pasión que lo impulsa en el estudio y en el escenario.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 15/05/2026 08:41 AM.
En Espectáculos y editada el 15/05/2026 09:26 AM.