Paulina Porizkova revela violencia física a los 19 años y habla de su nueva relación

Paulina Porizkova, la icónica supermodelo de origen checo, reveló que a los 19 años vivió una relación de violencia física con su entonces novio en Nueva York, pocos meses antes de conocer al músico Ric Ocasek, vocalista de The Cars. En la entrevista concedida al escritor Justin Ravitz para la revista Ageist, publicada el 13 de mayo, la modelo de 61 años describió cómo intentó, sin éxito, abandonar al agresor mientras su carrera despegaba: había posado para Vogue, aparecido en la edición de traje de baño de Sports Illustrated y firmado contrato con Estée Lauder.
“Acababa de cumplir 19 años. Vivía con un chico. Llevaba varios meses intentando dejarlo antes de conocer a Ric. Pero era abusivo, físicamente abusivo. Si alguien te golpea una vez, no dejes que lo haga de nuevo”, declaró Porizkova.
Ese mismo año, la modelo protagonizó el video musical de Ocasek para la canción “Drive” de The Cars, y explicó que las emociones que transmitió en pantalla estaban “muy frescas, justo ahí, disponibles”, pues en la vida real estaba “peleando con mi novio”. “Era una chica que se estaba derrumbando”, añadió.
Tras romper con el agresor, Porizkova se mudó y convivió con la también supermodelo Elle Macpherson, mientras Ric Ocasek la cortejaba persistentemente. La pareja contrajo matrimonio en 1989 y permaneció unida hasta la muerte del músico en 2019.
En la misma entrevista, la modelo abordó su experiencia en la aplicación de citas Raya, donde conoció a su actual prometido, el guionista y productor Jeff Greenstein, de 63 años. “¿Sabes cuántos me dieron like en Raya en cinco años? Cuatro”, confesó, señalando que el algoritmo la excluía por su edad. Porizkova explicó que su perfil mostraba fotos sin maquillaje y una imagen irreverente para “mostrar la Paulina real”.
Greenstein, descrito por la modelo como “calvo pero con pelo en todos los lugares equivocados”, la conquistó con una canción de “Modern Lovers”. Al encontrarse, él admitió reconocerla de inmediato: “Sí, sé quién eres. Vi tu póster cuando era joven…”.
La pareja anunció su compromiso en julio de 2025, tras hacer pública su relación en Instagram en 2023, y tiene prevista la boda dentro de dos meses. “Encontré una relación que siento que debería haber tenido siempre, a los 58 años”, afirmó Porizkova.
Además de su trayectoria en la moda, la modelo es autora del libro de memorias No Filter, donde aborda el envejecimiento, los estándares de belleza, el duelo y la identidad.