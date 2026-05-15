Paulina Porizkova revela violencia física a los 19 años y habla de su nueva relación

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En una entrevista con la revista Ageist, la supermodelo checa‑mexicana Paulina Porizkova confesó haber sufrido abuso físico a los 19 años en Nueva York. Además, la modelo de 61 años habló de su matrimonio con Ric Ocasek, su reciente compromiso con Jeff Greenstein y de los retos de la edad en las apps de citas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 15/05/2026 11:41 AM.
En Espectáculos y editada el 15/05/2026 12:34 PM.