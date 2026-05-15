Will Smith regresa al cine de acción con la película "Supermax" de Amazon MGM Studios

...

El actor estadounidense protagonizará “Supermax”, thriller de acción ambientado en una prisión de máxima seguridad, dirigida por David Gordon Green y con un presupuesto de 70 millones de dólares adquirido por Amazon MGM.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 15/05/2026 09:14 AM.
En Espectáculos y editada el 15/05/2026 09:44 AM.