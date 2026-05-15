Will Smith regresa al cine de acción con la película "Supermax" de Amazon MGM Studios

Will Smith volverá a los grandes presupuestos del cine con Supermax, una nueva producción de Amazon MGM Studios que se desarrollará dentro del penal más peligroso del mundo. Según informó Deadline, el proyecto fue adquirido a Miramax por 70 millones de dólares, lo que lo convierte en una de las apuestas más ambiciosas del estudio para su plataforma de streaming.
La cinta, descrita como un “trepidante thriller de acción”, seguirá a dos agentes del FBI que ingresan a la prisión de máxima seguridad para investigar un homicidio. La investigación desencadenará una serie de eventos violentos dentro del complejo penitenciario. El guion está a cargo de David Weil y David J. Rose, mientras que la dirección corresponde a David Gordon Green, conocido por Halloween y The Exorcist: Believer. Green también ha incursionado en la televisión con proyectos como Scarpetta.
El elenco aún está en proceso de selección y la producción iniciará a mediados de agosto. “Supermax” representa el regreso de Smith a una película de gran presupuesto fuera de franquicias, después de Bad Boys: Ride or Die y de la polémica que vivió en los Oscar 2022. En los últimos años, el actor ha diversificado su carrera con música, series como Cobra Kai y Bel‑Air, y ahora retoma el cine de acción.
Deadline también señaló que será la película con mayor presupuesto en la trayectoria de David Gordon Green, lo que eleva las expectativas tanto del público como de la crítica. La fecha de estreno aún no se ha anunciado, pero se anticipa que la cinta será uno de los estrenos más esperados del próximo año en la plataforma de streaming de Amazon.