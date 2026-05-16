Cineasta mexicano Carlos Meléndez lleva sus cortometrajes verticales de TikTok a Cannes 2026

Los espectadores del Fantastic Pavilion Vertical Cinema en Cannes podrán ver los cortometrajes de terror The Offering y The Blind Alley, creados por el cineasta mexicano Carlos Meléndez. La selección, que forma parte del Marché du Film, incluye 28 proyectos de 17 países y representa la primera incursión del Festival de Cannes en el formato vertical 9:16, popular en plataformas móviles como TikTok.
Meléndez, conocido por sus trabajos en cine tradicional como After School (2014), Histeria (2016) y la antología México Bárbaro 2 (2017), ha orientado su carrera hacia narrativas diseñadas para el consumo digital. Sus cortometrajes verticales, publicados en su cuenta de TikTok, combinan horror psicológico, humor negro y elementos fantásticos, una estética que también lo llevó a dirigir la serie de Netflix Mi encuentro con el mal.
La inclusión de sus obras en Cannes refleja una tendencia global: productoras como A24 están apostando por creadores de contenido de redes sociales, como los hermanos Philippou y Kane Parsons, para desarrollar proyectos cinematográficos de calidad. Asimismo, el auge de series y micro‑novelas en formato vertical, como las producidas por Vix en México, evidencia la creciente demanda de contenido adaptado a dispositivos móviles.
Con la proyección en Cannes, Meléndez consolida su presencia internacional. Además de los dos cortometrajes, el director está trabajando en el estreno de dos largometrajes y una serie para plataformas digitales, y ha sido seleccionado para una antología de terror en Estados Unidos.
Esta participación abre la puerta a que más creadores mexicanos de contenido digital accedan a escenarios de alto nivel, ampliando la visibilidad del talento nacional en la industria cinematográfica global.