Cineasta mexicano Carlos Meléndez lleva sus cortometrajes verticales de TikTok a Cannes 2026

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Los cortometrajes de terror en formato 9:16 “The Offering” y “The Blind Alley”, creados por el director y tiktoker Carlos Meléndez, fueron seleccionados para el Fantastic Pavilion Vertical Cinema del Festival de Cannes, marcando la primera vez que la prestigiosa muestra incluye contenido vertical.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 16/05/2026 09:26 AM.
En Espectáculos y editada el 16/05/2026 09:53 AM.