Desmienten la supuesta hospitalización de emergencia de Luis Miguel en Nueva York

El 15 de mayo de 2026 se difundieron en redes sociales y algunos medios de comunicación la noticia de que el cantante Luis Miguel habría sido internado de urgencia en un hospital de Nueva York tras presentar un presunto problema cardíaco. La información, inicialmente publicada por la creadora de contenido Chamonic y replicada por la colaboradora del programa El Gordo y la Flaca, Gelena Solano, citó supuestas fuentes allegadas a la redacción del programa.
Sin embargo, fuentes cercanas al artista desmintieron de forma categórica los hechos, asegurando que Luis Miguel se encuentra en perfecto estado de salud. Los portavoces señalaron que la información difundida pertenece al ámbito de las "fake news" y que no existe ningún registro médico que respalde la supuesta internación.
El cantante, que ha mantenido una postura reservada respecto a su vida privada y a sus redes sociales, fue visto por última vez en público hace aproximadamente un mes en un restaurante de Salamanca, España, junto a su novia Paloma Cuevas. A lo largo de su carrera, Luis Miguel ha enfrentado problemas de salud reales, como el tinnitus derivado de un accidente acústico en 2005 y una rinofaringitis aguda que le obligó a suspender conciertos en 2015, pero ninguno de ellos ha sido relacionado con una condición cardíaca reciente.
Ante la proliferación de rumores, el equipo del cantante ha reiterado la importancia de contrastar la información antes de compartirla, especialmente cuando se trata de la salud de figuras públicas. La difusión de noticias falsas no solo afecta la reputación del artista, sino que también genera incertidumbre entre sus seguidores.
En conclusión, Luis Miguel continúa activo y sin problemas de salud que requieran hospitalización de emergencia, mientras su equipo y sus allegados solicitan a los medios y al público ejercer mayor responsabilidad informativa.