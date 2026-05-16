Desmienten la supuesta hospitalización de emergencia de Luis Miguel en Nueva York

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Fuentes cercanas al cantante desmienten los rumores que circulan en redes sociales y medios internacionales sobre una presunta hospitalización por problemas cardíacos en Nueva York, confirmando que el artista goza de perfecta salud.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 16/05/2026 09:22 AM.
En Espectáculos y editada el 16/05/2026 09:36 AM.